În luna noiembrie 2018, Dumitru Necula, un pensionar din București făcea un apel în ziarul „Libertatea” către oamenii care voiau să-l ajute să poată mânca normal. Bărbatul de 78 de ani nu mai avea dinți aproape deloc și nu mai putea mânca decât supe și alimente moi.

Medicul Samyra Popescu a răspuns apelului său și i-a redat zâmbetul pensionarului, după o lucrare dentară care s-a întins pe câteva luni din cauza celorlalte probleme de sănătate pe care le avea bărbatul. Astfel, extracțiile dentare au trebuit făcute la Spitalului de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială sub supravegherea medicilor. Bătrânul a avut nevoie și de internare de cinci zile pentru extracții.

Patru luni de tratament pentru un zâmbet

„După extracții, am așteptat perioada de vindecare. Ulterior am recurs la o lucrare pe zona centrală și proteze parțiale la nivel maxilar și mandibular. Am putut să-i redăm pacientului atât funcția masticatorie, fonetică și estetică”, explică medicul Samyra Popescu.

Dumitru Necula se admiră în mica oglindă pe care o primește de la dentistă. Pare să-i placă ce vede. „Spuneți Mississippi”, îi zice medicul. Bărbatul începe să râdă cu poftă. Și apoi zice „Mississippi”, un exercițiu care îi arată medicului dacă poate pronunța bine „s”-urile.

„Nu sunt obișnuit cu ei, dar sunt frumoși, foarte frumoși. Țin să-i mulțumesc doamnei doctor pentru efortul pe care l-a făcut pentru mine. De fapt, tuturor. De când nu mai am dinți, n-am mai putut mânca alimente tari sau crocante. Acum o să pot. Și să zâmbesc. Zâmbeam și înainte, că nu mă dădea afară din țară că nu aveam dinți”, spune bărbatul. Lucrarea dentară pentru Dumitru Necula a costat cabinetul 4500 de lei.

Cum să reduci costurile cu dentistul

Situația sănătății orale în România nu ne dă niciun motiv să zâmbim, de altfel. 30% dintre români și-au pierdut toți dinții, iar 7 din 10 români și-au pierdut cel puțin un dinte. Și cum tratamentul stomatologic nu este gratuit pentru adulți, românii aleg să meargă rar la dentist.

Doctorul Samyra Popescu îi îndeamnă să treacă de această barieră și să încerce totuși un tratament. Astăzi există variante pentru toate buzunarele. Totodată, poți merge cu trimitere de la medicul de familie la spitalele de stat pentru anumite lucrări. Iar clinicile private și-au adaptat costurile.

„Efortul merită și sunt soluții pentru diferite vârste și cazuri clinice. Putem recurge la tratament și pentru un buget nu atât de mare. Există variante și pentru persoanele care nu își permit să își pună implanturi, de pildă. De exemplu, cazul domnului Necula nu se preta pentru un tratament cu implanturi dentare, chiar dacă ne-am fi dorit. Și recurgem la o altă variantă protetică”, explică medicul.

