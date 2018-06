Românca din Târgoviște care locuiește și se antrenează în Dubai a anunțat pe pagina sa de Instagram performanța pe care a realizat-o la cel mai râvnit concurs de fitness din lume, care s-a desfăşurat recent în Alicante.

Potrivit postării dâmbovițencei de 31 de ani, la concursul din Spania a câştigat medalia de aur şi pro card în liga profesionistă! ”Nu am avut timp să vă spun ce s-a întâmplat weekend-ul trecut @mrolympiaamateur, practic am câștigat clasa mea la # olympiaamateurspain2018, am câștigat pro cardul și am ajuns în finala competiției profesioniste și m-am clasat locul 6! Nu pot fi mai fericit, încă mai am nevoie de ceva timp să mă obișnuiesc cu toate astea!”, a scris Andreea.

Andreea Căzăceanu, campioană la fitness, antrenor personal şi stewardesă în viaţa de zi cu zi, a ajuns datorită anilor de muncă în sala de antrenament să aibă un corp invidiat chiar și de bărbații care practică fitnessul.

Foto: Facebook/Andreea Cazaceanu IFBB

