Trump i-a urat ”bun venit” acasă soției sale, dar a reușit să îi scrie numele greșit.

”Este grozav să o avem pe Prima Doamnă înapoi la Casa Albă. Melanie se simte bine. Mulțumesc pentru toate rugăciunile și mesajele de încurajare!”, a scris Trump, potrivit The Sun.

Wait…first tell us who Melanie is. pic.twitter.com/x0i2j5DrYK

— Greg Shugar (@GregShugar) May 19, 2018