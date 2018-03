FOTO / I wonder a oferit un cadou cu totul special: în mașină cu un campion de raliu la Academia Titi Aur

Răzvan a primit de ziua un cadou cu totul special. Știind că este pasionat de motoare cu mulți cai putere, adrenalină și simulatoare de curse, prietena sa a sunat la I wonder și i-a pregăit o surpriză de care să se bucure din toată inima.

O regulă pe care încercăm să o explicăm de fiecare data la I wonder când facem cadou este următoarea – un cadou dublat de o surpriză are întotdeauna un impact mult mai mare. Tocmai de aceea, Răzvan, norocosul sărbătorit despre care vă vom vorbi astăzi nu a știut absolut nimic despre ce avea să trăiască într-o după-amiază de vineri. Sub un pretext numai de ea știut, prietena sa a reușit să-l aducă la Academia Titi Aur legat la ochi și cu caștile în urechi – o misiune deloc ușoară, dar care a meritat efortul. În sala de recepție, Răzvan era așteptat de campionul national de raliu, Alexandru Filip, cel care urma să-I fie companion într-o experiență fantastică.

Partenerii noștri de la Renault România au pus la dispoziție două super mașini – Renault Megane GT și Renault Clio RS Trophy care să facă totul și mai palpitant. Mai întâi Răzvan a testat alături de trainerii ATA simulatoarele indoor – cele pentru impact frontal cu obstacol fix, cel care te ajută să conștientizezi starea de ebrietate și pe cele pentru rasturnare la 90 și 180 de grade. A urmat apoi proba pe circuit – invitatul nostru s-a aflat pe rând la volanul fiecărui bolid și a aflat de la Alex Filip cum să se bucure din plin de dotările lor.

Pe finalul celor 2 ore de experiență, Răzvan a schimbat locurile cu Alex, devenindu-i acestuia copilot. Senzațiile care au urmat sunt greu de descris – tot ce vă putem spune este că sunt puține momente care degajă atât de multă adrenalină și serotonină. Un cadou pe cinste!

Cu I wonder poți dărui oamenilor dragi cadouri unicat sau experiențe construite în jurul dorințelor lor. Toate fondurile colectate de I wonder ajung la copiii bolnavi de cancer de la Fundația Ringier.