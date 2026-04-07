Întrebări incomode în direct la Antena 3

Totul a început pe 30 aprilie 2024, când Elena Lasconi, în cadrul unei dezbateri pentru turul întâi al alegerilor prezidențiale difuzate de Antena 3, l-a confruntat pe Nicușor Dan cu privire la o presupusă întâlnire cu Florian Coldea. Întrebarea a ridicat semne de întrebare, mai ales că Lasconi părea să aibă deja informații despre o posibilă legătură între cei doi.

„Ați spus la un moment dat că v-ați întâlnit cu Coldea o singură dată, la ambasada Franței. Are o influență în campania dvs. electorală, v-ați mai întâlnit cu el și în ce context?”, l-a întrebat Lasconi. La rândul său, Nicușor Dan a răspuns: „E o mică eroare de logică. Dacă am spus că m-am întâlnit o singură dată, n-aș fi putut să mă întâlnesc a doua oară”.

Dezvăluirea de la Europa FM

La doar o zi după dezbatere, pe 1 mai 2025, Elena Lasconi a făcut un anunț care avea să inflameze scena politică. În cadrul emisiunii realizate de Ioana Ene Dogioiu la Europa FM, Lasconi a declarat că deținea fotografii care arătau o întâlnire între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, în alt context decât cel recunoscut anterior de edil.

„Am primit un e-mail cu niște probe, în acest sens, și am vrut să văd dacă, întrebându-l, va recunoaște”, a spus Lasconi. Întrebată de moderatoare dacă este vorba despre poze, aceasta a răspuns afirmativ: „Da. Și de ce nu le-am făcut publice? Uite că o să le fac azi”.

Când a fost presată să confirme dacă imaginile arată o întâlnire diferită de cea de la Ambasada Franței, Lasconi a adăugat: „Și domnul Ponta. Cred că era aranjamentul pentru candidatură”.

Decizia publicării fotografiilor

Fotograful oficial al Elenei Lasconi, Dragoș Ciolac, a fost martor la momentele ulterioare declarației publice și a relatat pentru Cotidianul.ro cum s-a luat decizia de a publica cele patru fotografii controversate.

„După ce ne-am întors de la Europa FM, am intrat în sediul de campanie. Era deja 9.00 seara. Patru oameni – Elena Lasconi, Liviu Popescu, Ioana Răduca și eu – eram acolo. Am cerut să văd pozele, dar mi s-a spus că totul este sub control și am fost scos afară din birou”, a povestit Ciolac.

El a adăugat că a văzut imaginile odată cu restul publicului, când au fost publicate pe Facebook. „Când le-am văzut, mi-am dat seama că sunt o captură dintr-un film. Rezoluția era prea mică. În plus, am observat că personajele nu păreau autentice. Coldea, de exemplu, semăna mai mult cu Lucian Pahonțu”.

Investigațiile DIICOT: Cine a trucat imaginile?

Potrivit unei anchete DIICOT, firma suspectată că a realizat imaginile trucate este S.C. Training Private Group S.R.L, condusă de Andrei Bicuți. În noiembrie 2024, această firmă a semnat un contract de 100.000 de lei cu Primăria Capitalei, pe atunci condusă de Nicușor Dan, pentru servicii media. Documentul era semnat de consiliera de presă a primarului, Diana Iancu, care a refuzat să comenteze situația.

Mai mult, o fotografie din campania pentru alegerile locale din iunie 2024 îl arată pe Andrei Bicuți alături de Nicușor Dan și staff-ul acestuia, inclusiv consilierele Diana Iancu și Ana-Maria Geană.

În aceeași fotografie apare și Mihai Cojocaru, un alt suspect menționat de o investigație G4Media ca participant la falsificarea imaginilor. Cojocaru, care conduce firma CStudio Ro Film Production SRL, nu a oferit niciun răspuns reporterilor care l-au contactat.

Conform dezvăluirilor recente, Primăria Capitalei ar fi alocat 20.000 de euro unei firme pentru producerea acestor fotografii. Se pare că imaginile nu au fost doar prelucrate digital, ci s-a recurs la un montaj mai elaborat, bazat pe fotografii reale.

