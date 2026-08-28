În imagine, un vultur pleșuv, pasărea-simbol a Statelor Unite, este surprinsă cum pune la pământ o gâscă canadiană, pasărea națională a Canadei, în timpul unei lupte.

Casa Albă a însoțit fotografia de un comunicat privind taxele vamale impuse de Statele Unite produselor din Canada, după ce premierul canadian Mark Carney a decis să-i țină piept lui Donald Trump și să rupă negocierile comerciale dintre cele două țări.

Prin această fotografie, Casa Albă încearcă din nou să evidențieze dominația Statelor Unite asupra economiei canadiene.

„Fără Statele Unite, Canada nu ar putea supraviețui”, se arată în mesajul publicat de Casa Albă. Mesajul este clar, doar că imaginea a fost prost aleasă. În realitate, lupta dintre cele două păsări, surprinsă pe un lac înghețat, nu s-a încheiat în favoarea vulturului pleșuv.

Gâsca canadiană a câștigat bătălia aprigă

Scena a avut loc în Ontario, în februarie 2025, și a fost surprinsă în rafală de fotograful Mervyn Sequeira.

În timpul unei plimbări cu familia, bărbatul, care avea atunci 74 de ani, a asistat la întreaga confruntare dintre cele două păsări-simbol. Lupta a durat aproximativ 20 de minute, relata la acea vreme The Guardian.

„Pasărea răpitoare a încercat să atace în repetate rânduri, iar gâsca șuiera și lovea cu ciocul cât putea pentru a se apăra”, a povestit Mervyn Sequeira pentru CBS News, spunând că a avut impresia că privește „un meci de box”.

„La un moment dat, mi s-a părut că gâsca se afla într-o situație disperată. Era sub vultur și am crezut că acolo se va termina totul”, a continuat fotograful.

Tocmai acel moment a fost republicat de Casa Albă pe contul său. Numai că lupta nu s-a terminat astfel.

„Totuși, și a fost foarte impresionant, gâsca a ripostat, a scăpat și a supraviețuit”, a declarat Mervyn Sequeira. Vulturul pleșuv, învins, a plecat în cele din urmă.

Un detaliu pe care Casa Albă ar fi făcut mai bine să-l verifice înainte de a transforma fotografia într-un simbol al puterii americane, comentează Huff Post.

Eșecul negocierilor comerciale

Premierul canadian Mark Carney a decis să-i țină piept lui Donald Trump și să rupă negocierile comerciale cu Statele Unite, în urma unor condiții pe care Ottawa le consideră „nedrepte”.

Canada acuză Washingtonul, printre altele, că „cere prea mult și oferă prea puțin” și că, prin anumite revendicări, pune sub semnul întrebării statutul limbii franceze, un subiect sensibil pentru canadieni.

Ca răspuns, Washingtonul a introdus de sâmbătă noi suprataxe pentru produse canadiene în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, printre acestea numărându-se cimentul, băuturile alcoolice și crosele de hochei.

Donald Trump a anunțat, de asemenea, majorarea taxelor vamale pentru automobilele canadiene, de la 25% la 50%, începând cu 1 ianuarie anul viitor.

La rândul său, Ottawa a ripostat cu taxe vamale cuprinse între 15% și 50% pentru mai multe produse americane, care vor fi aplicate din septembrie. Printre acestea se numără oțelul, produsele lactate, utilajele agricole, hârtia și produsele electronice.

Canada susține că nu a ales acest război comercial, dar intenționează să răspundă ferm, chiar dacă Statele Unite rămân, de departe, principalul său partener comercial.

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