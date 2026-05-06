O imagine controversată cu Giorgia Meloni a devenit virală

Prim-ministrul Italiei a distribuit pe Facebook o imagine în care, la prima vedere, internauții ar putea crede că este în lenjerie de noapte. Fotografia în ipostaza controversată este, de fapt, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Giorgia Meloni a postat imaginea pe rețelele sociale și a explicat că este o fotografie realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Ce spune Giorgia Meloni despre imaginea realizată cu AI

Pe 5 mai 2026, Giorgia Meloni a scris pe Facebook: „În ultimele zile, mai multe imagini false cu mine au circulat, generate prin inteligență artificială și prezentate ca fiind reale de unii oponenți zeloși. Trebuie să recunosc că acela care le-a creat… mi-a îmbunătățit înfățișarea destul de mult”, a glumit ea.

În postarea sa, Meloni a distribuit o imagine falsă creată cu ajutorul AI, în care apare aparent îmbrăcată în lenjerie intimă și așezată pe un pat. Fotografia a devenit virală, iar mulți utilizatori au crezut că este reală, criticând-o dur.

„Faptul că un prim-ministru s-ar prezenta într-o astfel de ipostază este cu adevărat rușinos. Îndemn pentru poziția instituțională pe care o deține. Nu are pic de rușine”, a comentat un utilizator.

Premierul Italiei atrage atenția asupra înșelăciunilor din mediul online

Meloni a calificat acest incident drept o formă de cyberbullying și a avertizat că imaginile generate de AI sunt un instrument tot mai periculos, ce poate induce în eroare și răni oameni.

„Problema depășește cazul meu personal. Deepfake-urile sunt un instrument periculos, deoarece pot înșela, manipula și ținti pe oricine. Eu mă pot apăra.

Mulți alții nu pot. Din acest motiv, o regulă ar trebui să fie mereu valabilă: verificați înainte de a crede și gândiți înainte de a distribui. Pentru că azi mi se întâmplă mie, mâine i se poate întâmpla oricui”, a mai spus ea.

Italia este lider în reglementarea inteligenței artificiale

Combaterea riscurilor generate de AI și deepfake-uri ocupă un loc central în agenda guvernului condus de Meloni.

Potrivit portalului de știri citat anterior, în septembrie 2025, Italia a devenit prima țară din UE care a adoptat o lege amplă pentru reglementarea inteligenței artificiale. În 2024, Italia a interzis temporar chatbotul ChatGPT.

Legea prevede pedepse cu închisoarea pentru cei care folosesc această tehnologie în scopuri dăunătoare, inclusiv pentru crearea de deepfake-uri, și limitează accesul copiilor la astfel de tehnologii.