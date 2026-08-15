Aproximativ 2.000 de militari au mărșăluit la Varșovia într-o amplă demonstrație de forțe. Forțele Armate ale Poloniei și-au prezentat, cu acest prilej, noile echipamente militare ultramoderne, printre care tancul sud-coreean K2 Black Panther.

The Polish military parade today was awesome the country has rapidly rearmed over the past years and showed to be incredibly strong with ground, naval and aerial forces in particular it showed many drones including completely autonomous ground fighting vehicles. pic.twitter.com/kIXEZ37pXC — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) August 15, 2026

Avioanele și elicopterele ce au survolat simultan centrul Varșoviei au inclus avioane F-16 și F-35, dar și avioane de vânătoare germane, o dovadă a solidarității din partea aliaților din NATO, organizație de apăare la care Polonia a aderat în 1999, observă agenția de presă DPA, preluată de Agerpres.

Avioane militare survolează la parada militară din Polonia Foto: Profimedia

„Națiunea poloneză cunoaște foarte bine prețul pe care l-a plătit pentru independența sa”, a afirmat președintele Karol Nawrocki, subliniind că istoria ajută la evaluarea corectă a amenințărilor actuale.

Președintele Karol Nwrocki ține un discurs în timpul paradei Foto: Profimedia

De formație istoric, Nawrocki a vorbit despre „o zi a angajamentului pentru prezent și viitor”.

De cealaltă parte, premierul Donald Tusk a asistat la parada navală organizată la Gdynia.

Paradă navală în largul orașulu-port Gdynia Foto: Profimedia

Pe 15 august, Polonia își comemorează eroii căzuți în Bătălia de la Varșovia din 1920, când a reușit în mod miraculos să respingă armata sovietică. Războiul polonezo – sovietic s-a încheiat în 1921 cu Tratatul de la Riga. Începând din 1992, 15 august este celebrată ca Ziua Forțelor Armate ale Poloniei.

Parada de sâmbătă a avut avut loc sub sloganul „Polska SAFE – Polonia sigură”, o referire la programul UE de reînarmare și refacere a apărării europene.

Polonia este cel mai mare beneficiar de fonduri în cadrul programului SAFE, primind aproape 44 de miliarde de euro. România este al doilea mare beneficiar, cu o sumă de aproape 17 miliarde de euro.

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