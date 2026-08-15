Reprezentanții companiei au anunțat că Direcția Județeană de Mediu Galați a emis deja proiectul deciziei etapei de încadrare pentru proiectul de refacere a căii ferate.

Vestea bună din punct de vedere birocratic este că investiția nu necesită evaluări complexe de mediu sau de impact asupra corpurilor de apă, un pas decisiv care permite continuarea rapidă a lucrărilor pe raza comunelor și orașelor afectate, printre care Băneasa, Berești, Târgu Bujor, Fârțănești sau Foltești.

Care este termenul estimat de CFR pentru reluarea circulației

Directorul SRCF Galați, Gabriel Oprea, a oferit detalii, pentru Viața liberă, despre evoluția șantierului și a avansat o dată clară pentru repunerea pe șine a trenurilor.

Termenul estimat de autorități pentru redeschiderea oficială a traficului feroviar pe întreaga rută este data de 30 octombrie.

În prezent, constructorul lucrează intens la montarea suprastructurii de cale ferată în tunelul Tălășmani, pe o lungime de 500 de metri la capătul dinspre Berești, precum și pe un tronson de 200 de metri în afara acestuia. Totodată, se desfășoară lucrări de reconstrucție a căii ferate între stațiile Tălășmani și Docăneasa.

În paralel, echipele regionale ale CFR execută, în regie proprie, reparații la suprastructura feroviară de pe tronsonul dintre stațiile Băleni și Târgu Bujor.

Imediat după ce șinele vor fi complet montate pe toate aceste sectoare, constructorii vor trece la operațiunile finale, care presupun încărcarea liniilor cu piatră spartă și lucrările tehnice de buraj.

Peste 2.000 de călători erau afectați zilnic de lipsa trenurilor

Liniile de cale ferată dintre Galați și Bârlad au fost grav afectate în timpul ploilor abundente și al viiturilor istorice din 14-15 septembrie 2024, sectorul cel mai avariat fiind cel situat între localitățile Chiraftei și Bârlad.

Înainte de producerea catastrofei naturale, ruta era una dintre cele mai tranzitate din regiune, fiind folosită zilnic de peste 2.000 de călători, în special navetiști, elevi și studenți.

Garniturile operatorului privat Transferoviar Călători (TFC) au fost nevoite de atunci să își limiteze traseul, circulând normal doar pe segmentul Galați – Chiraftei. Pe bucata de traseu distrusă, dintre Chiraftei și Bârlad, călătorii au fost preluați în tot acest timp de autocare și autobuze puse la dispoziție de compania de transport.

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