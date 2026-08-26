Drona avariată, dar cu încărcătură explozivă, a fost văzută, în această dimineață, pe plaja din Olimp, în zona resortului Steaua de Mare, de mai mulți martori care au sunat la numărul unic de urgență 112.

Turiștii și localnicii care au zărit obiectul eșuat pe nisip au anunțat imediat autoritățile. La fața locului s-au deplasat specialiști care au preluat zona pentru cercetări și pentru a analiza structura elementului militar. Pentru a preveni orice risc, accesul turiștilor pe plaja din Olimp a fost restricționat temporar în perimetrul respectiv.

Locuitorii din zonă au primit un mesaj Ro-Alert: ”În zona plajei din dreptul Resortului Steaua de Mare Olimp se desfăşoară o operaţiune de detonare controlată a unei drone”, se arată în mesaj.

Cetăţenii au fost avertizaţi să păstreze distanţa faţă de zona operaţiunii şi li se recomanda să respecte măsurile dispuse de autorităţi.

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