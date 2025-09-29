O echipă mixtă face verificări la fața locului

Femeia se plimba într-o zonă împădurită când a dat peste fragmentul de dronă. Deocamdată, nu se cunoaște data la care drona s-ar fi prăbuşit în spaţiul aerian românesc.

„O echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Poliția de Frontieră desfășoară cercetări la fața locului, fragmentele urmând a fi ridicate în vederea expertizării„ se arată în comunicatul MApN.

Ministerul Apărării Naționale confirmă că, de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, au fost înregistrate 11 incidente în care drone de proveniență rusească au încălcat spațiul aerian al României. Potrivit instituției, majoritatea acestor incursiuni s-au produs prin județul Tulcea, aflat la granița cu Ucraina.

În 38 de cazuri, resturi de dronă au căzut în România

De asemenea, în aceeași perioadă, în 38 de cazuri, fragmente de dronă au fost descoperite pe teritoriul național, unele dintre ele căzând în apropierea localităților românești.

„Conform rapoartelor de monitorizare, fragmente de dronă căzute pe teritoriul României au fost identificate în zona Deltei Dunării”, spun reprezentanții MApN, la solicitarea Libertatea.

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

În urma ședinței CSAT desfășurată joi s-a decis că în cazul aeronavelor cu pilot, militare sau civile, deciziile privind interceptarea sunt adaptate în funcție de tipul aeronavei: pentru militare, coordonarea se face de comandantul misiunii în conformitate cu regulile NATO, iar pentru civile, decizia finală revine ministrului Apărării, ca măsură politică și de siguranță națională, inspirată din atacurile din 11 septembrie.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE