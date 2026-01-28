Incidentul a fost semnalat pe 26 ianuarie 2026, la ora 11.25, printr-un apel la 112. Lucrările erau desfășurate în curtea unei grădinițe, situate pe strada Regiment 11 Siret. Polițiștii Secției 2 Galați s-au deplasat imediat la fața locului, confirmând descoperirea.

„La data de 26 ianuarie 2026, la ora 11:25, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați au fost sesizați prin apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la faptul că, în timpul efectuării unor lucrări de branșare la rețeaua de apă, realizate în curtea unei unități de învățământ preșcolar de pe strada Regiment 11 Siret, din municipiul Galați, au fost descoperite mai multe fragmente osoase.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, în sensul că, la o adâncime de aproximativ 1,50 metri, au fost găsite mai multe fragmente osoase de diferite dimensiuni, fără a se putea aprecia la acest moment dacă acestea sunt umane sau dacă provin de la un animal”, a transmis IPJ Galați.

Fragmentele osoase au fost ridicate pentru expertiză, iar ancheta continuă. Autoritățile investighează cazul pentru a stabili natura rămășițelor și circumstanțele descoperirii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Am avut o întâlnire...". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
Viva.ro
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Am avut o întâlnire...". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Nu mai arată așa!! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat / FOTO
Unica.ro
Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Nu mai arată așa!! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat / FOTO
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
Elle.ro
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
gsp
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
GSP.RO
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
Titi Aur a intervenit după ce a auzit explicațiile supraviețuitorului din accident: „E imposibil, nu se poate așa ceva”. Ce s-ar fi întâmplat
GSP.RO
Titi Aur a intervenit după ce a auzit explicațiile supraviețuitorului din accident: „E imposibil, nu se poate așa ceva”. Ce s-ar fi întâmplat
Parteneri
Ultima oră! Spovedania lui Mihai Morar, după ce a fost surprins la cină, în Oradea, cu Ilie Bolojan! “Infracțiunea de a lua cina”. I-a dat sau nu premierul o cafenea în oraș? Cea mai comentată fotografie, aici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Spovedania lui Mihai Morar, după ce a fost surprins la cină, în Oradea, cu Ilie Bolojan! “Infracțiunea de a lua cina”. I-a dat sau nu premierul o cafenea în oraș? Cea mai comentată fotografie, aici
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în februarie 2026: „O lună a contrastelor termice”
Știri România 16:56
Meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în februarie 2026: „O lună a contrastelor termice”
Traian Băsescu trebuie să primească 150.000 de euro de la Administrația Prezidențială, a decis Curtea de Apel București
Știri România 16:32
Traian Băsescu trebuie să primească 150.000 de euro de la Administrația Prezidențială, a decis Curtea de Apel București
Parteneri
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Adevarul.ro
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Iga Swiatek, iritată după eliminarea de la Australian Open. Ce nu i-a plăcut tenismenei de pe locul 2 WTA
Fanatik.ro
Iga Swiatek, iritată după eliminarea de la Australian Open. Ce nu i-a plăcut tenismenei de pe locul 2 WTA
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Raul Opruț și „destinul” dublei care l-a făcut jucătorul etapei cu numărul 23 din Superligă
Raul Opruț și „destinul” dublei care l-a făcut jucătorul etapei cu numărul 23 din Superligă
Parteneri
Celebrul designer Calvin Klein, apariție rară alături de iubitul cu 47 de ani mai tânăr. Cum au fost surprinși cei doi de paparazzi. Foto
Elle.ro
Celebrul designer Calvin Klein, apariție rară alături de iubitul cu 47 de ani mai tânăr. Cum au fost surprinși cei doi de paparazzi. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

SkyShowtime se scumpește: „Ne actualizăm prețurile”. Cât vor costa abonamentele din luna februarie
Stiri Mondene 17:03
SkyShowtime se scumpește: „Ne actualizăm prețurile”. Cât vor costa abonamentele din luna februarie
Imagini cu iubita lui Jannik Sinner. Cine e și cu ce se ocupă Laila Hasanovic
Stiri Mondene 16:54
Imagini cu iubita lui Jannik Sinner. Cine e și cu ce se ocupă Laila Hasanovic
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
ObservatorNews.ro
Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Parteneri
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
GSP.ro
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Parteneri
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Mediafax.ro
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Au venit rezultatele autopsiei în cazul Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins în urma unei anestezii la o clinică stomatologică din Capitală
KanalD.ro
Au venit rezultatele autopsiei în cazul Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins în urma unei anestezii la o clinică stomatologică din Capitală

Politic

Elena Lasconi și-a dat demisia de la șefia USR Câmpulung după 5 ani: „Nu înțeleg de ce este o dramă”
Politică 16:08
Elena Lasconi și-a dat demisia de la șefia USR Câmpulung după 5 ani: „Nu înțeleg de ce este o dramă”
PSD spune că Ilie Bolojan conduce ca un dictator: „Sper să nu fim în situația să se vadă forța noastră reală”
Politică 12:49
PSD spune că Ilie Bolojan conduce ca un dictator: „Sper să nu fim în situația să se vadă forța noastră reală”
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Cât au costat pantofii personalizați cu care a mers Istvan Kovacs la Dortmund pentru a arbitra Borussia – Inter. Exclusiv
Fanatik.ro
Cât au costat pantofii personalizați cu care a mers Istvan Kovacs la Dortmund pentru a arbitra Borussia – Inter. Exclusiv
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani
Spotmedia.ro
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani