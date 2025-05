Un scandal internațional cu ecouri la Paris și București

Acuzațiile lansate de Pavel Durov, fondatorul Telegram, au zguduit scena internațională. Miliardarul rus naturalizat francez susține că Franța ar fi încercat să influențeze alegerile prezidențiale din România din noiembrie 2024.

This spring at the Salon des Batailles in the Hôtel de Crillon, Nicolas Lerner, head of French intelligence, asked me to ban conservative voices in Romania ahead of elections. I refused. We didnt block protesters in Russia, Belarus, or Iran. We wont start doing it in Europe. — Pavel Durov (@durov) May 18, 2025

Mai exact, Durov spune că șeful serviciului secret extern francez, Nicolas Lerner, i-ar fi cerut să cenzureze voci conservatoare românești pe Telegram. Afirmațiile au fost făcute într-o postare pe rețeaua X, la doar câteva ore după ce centristul Nicușor Dan l-a învins în turul doi pe candidatul naționalist George Simion.

Reacția Franței: „Negăm cu fermitate”

De obicei discretă, DGSE, Direcția Generală de Securitate Externă a Franței, a ieșit din tăcere și a transmis public că „respinge cu fermitate” acuzațiile făcute de Durov. Aceasta este o mișcare extrem de rară pentru serviciile secrete franceze.

„Nu a fost formulată nicio cerere privind interzicerea unor conturi Telegram legate de un proces electoral”, a precizat DGSE, într-un comunicat oficial.

Totuși, au recunoscut că, în trecut, au contactat direct conducerea Telegram în legătură cu responsabilitatea platformei în prevenirea conținuturilor periculoase, precum propaganda teroristă sau pornografia infantilă.

Durov, în centrul controverselor: anchetat și arestat

Acuzațiile miliardarului vin într-un moment delicat. Durov a fost arestat în august 2024 pe aeroportul Le Bourget, la nord de Paris, și este pus sub acuzare pentru complicitate la activități criminale. Telegram este acuzată că a permis difuzarea de conținuturi ilegale, inclusiv trafic de droguri, arme și pornografie infantilă, fără o moderare suficientă.

Many thanks to @ThorHalvorssen and the Human Rights Foundation for inviting me to speak at the Oslo Freedom Forum next week. Im doing my best to join you at @osloff — lets see if Im able to. pic.twitter.com/zNp8DQM2uD — Pavel Durov (@durov) May 20, 2025

Pavel Durov a cerut Franței să fie eliberat pentru a pleca în SUA. Totuși, autoritățile franceze i-au respins cererea fondatorului aplicației de mesagerie.

Simion atacă Franța, Macron răspunde

Înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale din România, George Simion a mers la Paris, unde a susținut o conferință de presă în care l-a acuzat pe Emmanuel Macron de manipulare electorală în favoarea lui Nicușor Dan.

„Bas les pattes!” (Jos labele!), a spus Simion, acuzând Franța că ar avea „tendințe dictatoriale”. În aceeași zi, președintele Macron a condamnat presupuse „ingerințe” în alegerile din România și Polonia, dar fără să numească explicit Rusia.

Rusia ironizează situația: „Nimic nou”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a profitat de scandal pentru a ironiza Occidentul.

„Nu e nimic nou ca Franța, Marea Britanie sau Germania să se bage în treburile altora”, a declarat el, comentând declarațiile lui Durov.

Acuzațiile lui Durov, deși neprobate, alimentează o dezbatere mai veche despre rolul Franței în fostele state comuniste din Europa de Est. Cei care susțin suveranismul și mișcările naționaliste văd în ele dovada că marile puteri occidentale nu ezită să își impună interesele.

