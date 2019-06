„Ştiu că se vehicula (că Mazăre va fi vizitat de Arhiepiscopul Tomisului, n.r.). Am vorbit acum două ore cu dânsul. Mi-a spus ce ştiam – că este în perioada de examene acum, are două săptămâni în care are studenţi şi dă examen cu ei. După ce termină examenele vine să-l vadă pe Radu, să-l încurajeze, să-i întărească credinţa”, a declarat Mihai Mazăre, fratele lui Radu Mazăre, potrivit Mediafax.

„Până la urmă vom avea multe vizite de făcut. Eu zic că va trece peste asta. Primele săptămâni sunt mai grele. Pe mine mă sună zi de zi, îmi spune chestiuni organizatorice. I-am adus ce nu am reușit să îi aducem data trecută. Am ambalat lucrurile. Nu s-a resemnat, a fost dat un nou termen. Se așteaptă motivarea”, a spus Mihai Mazăre. Fostul primar al Constanței a primit cireșe şi ghiudem (n.r. salam tradiţional tătăresc), potrivit ziuaconstanta.ro.

