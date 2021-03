„Când am ajuns la fața locului am încercat să vorbesc cu polițiștii. Unul dintre ei s-a recomandat ca fiind șeful Poliției. Mi-a spus să stau liniștit că totul este în regulă, că omul nu are antecedente, că se discută cu el să îl țină calm”, a declarat Paul Iştoan, fratele unuia dintre muncitorii sechestraţi şi ucişi.

„A doua întrebare a mea a fost ce echipaje au, cu ce se intervine şi mi-au spus că nu e nicio problemă, stai liniștit. Mi-au mai spus să nu merg pe intersecție ca nu cumva să mă vadă fratele meu. Eu mă bazam că unul dintre ei ar fi fost șeful lor și direct coordonator. Parcă simțeai, un pic, că nici unul nu este autoritatea și coordonatorul. Ceva, ceva parcă se vedea, dar nu puteam să înțeleg, eram și eu în stare de şoc, am stat cuminte și i-am lăsat să își facă datoria”, a adăugat Paul Iştoan.

Echipa de intervenție pe care am văzut-o a venit la aproximativ o oră, după ce am fost eu prima oară acolo. Cred că în jur de 15:30-16:00. Pur și simplu au venit, s-au îmbrăcat ușor, au mai stat un pic la țigară. Negociatorul le spunea să stea liniștiţi, că omul este calm. Practic, negociatorul nu s-a gândit că și unul din ostatici poate să cedeze psihic şi trebuia să ia în calcul și chestia asta Paul Iştoan:

„Vă imaginați doi oameni care au stat sub amenințarea cuțitului cinci ore. La un moment dat a cedat unul dintre ei, trebuiau să fie foarte pregătit și precauți. Nu cred că au fost și s-a întâmplat nenorocirea, plus că am întrebat mulți oameni, am încercat să mă uit pe filmări și să aflu cu ce au intervenit. Eu am văzut că aveau doar un baros”, a mai spus fratele victimei.

Lucian Bode a anunțat că șefii IPJ Bacău și ai Poliției Onești au fost înlocuiți, după modul „defectuos” în care cele două instituții s-au comportat în cazul dublei crime de la Onești. De asemenea, ministrul a precizat că raportul final va lămuri faptele, după ce pe corpul unuia dintre bărbații împușcați de Gheorghe Moroșan se văd și urme de gloanțe de cauciuc, nu numai de cuțit.

Citeşte şi:

Șefii Poliției din Bacău și Onești, destituiți de ministrul Bode, după luarea de ostatici în care au murit doi oameni. „Au minimizat importanța evenimentului”

Ce s-a întâmplat cu plângerile penale în care criminalul de la Onești reclama abuzuri la evacuarea familiei din locuință. Niciuna nu a vizat situația apartamentului

PARTENERI - GSP.RO Adi Hădean, scandalizat: „E un fel de nutreț livrabil, cu sare și monoglutamat” | Ce l-a scos din sărite: „Mizerii la 39 de lei”

Playtech.ro BOMBĂ! Cine este, de fapt, femeia care a omorât doi copii! Cât de bogată e...

Observatornews.ro Imagini din apartamentul groazei de la Onești, locul unde doi muncitori au fost uciși de Gheorghe Moroșan

HOROSCOP Horoscop 4 martie 2021. Balanțele au șansa de a face pași importanți în direcția dorită

Știrileprotv.ro Românii vor avea buletine electronice cu cip începând din august. Anunțul ministrului Cercetării

Telekomsport Dezvăluiri din interior. Ce se întâmplă, de fapt, la clinica lui Gigi Becali. Un medic de acolo a rupt tăcerea

PUBLICITATE Oferta speciale pentru femei, în luna martie (Publicitate)