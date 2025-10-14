Explozie devastatoare în Castel dAzzano. Trei frați și-au transformat casa într-o bombă

Trei carabinieri au murit, iar cincisprezece militari și agenți de poliție au fost răniți într-o explozie produsă într-o casă din Castel dAzzano, provincia Verona. Forțele de ordine interveniseră pentru a evacua locuința în care se aflau trei persoane – frații Franco (65 de ani), Dino (63 de ani) și Maria Luisa Ramponi (59 de ani) – când s-a produs deflagrația.

Casa cu două etaje s-a prăbușit, îngropând sub dărâmături militarii și polițiștii, scrie La Repubblica. În explozie au fost răniți 11 carabinieri – transportați de urgență, în cod roșu, dar fără risc vital, la patru spitale din zonă – și 4 agenți ai unității speciale UOPI (Unități Operative de Intervenție Rapidă) din Poliția de Stat. Trei militari au scăpat nevătămați, iar șapte pompieri au fost duși la spital pentru investigații.

La fața locului au intervenit 25 de echipe, inclusiv unități canine și echipe USAR (Urban Search and Rescue), pentru securizarea zonei.

Unbelievable, but true...and it's that apparently three siblings had illegally occupied a farm near the town of Castel d'Azzano, in northern Italy.



The Carabinieri quickly arrive at the scene to evict and arrest them, when a woman (one of the three siblings) triggered the… pic.twitter.com/uAFxhmNu8c — BillKen (@BillKen99) October 14, 2025

Procuror, după deflagrația mortală din Italia: „Evaluăm infracțiunea de masacru”

Procurorul-șef din Verona, Raffaele Tito, a declarat că cei trei sunt arestați „pentru omor premeditat” și că se evaluează și „ipoteza infracțiunii de masacru”.

Premierul Giorgia Meloni a transmis într-un comunicat: „Urmăresc cu durere și participare evoluția acestei tragedii, care ne reamintește valoarea și sacrificiul zilnic al celor care servesc statul și cetățenii”. „Suntem în fața unei adevărate tragedii, un bilanț de război”, a spus și Luca Zaia, președintele Regiunii Veneto.

Con profondo dolore apprendo della tragica scomparsa di tre Carabinieri e del ferimento di altri tredici tra militari dellArma, Vigili del Fuoco e Polizia, a seguito di unesplosione avvenuta durante unoperazione di sgombero nel Veronese.

Il mio cordoglio e quello del Governo… pic.twitter.com/kq4cJZ2E3h — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 14, 2025

Cei trei frați s-au baricadat în casa plină cu butelii și cocktailuri Molotov. Au fost arestați

Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi aprins scânteia, în timp ce frații ei se aflau într-un subsol.

Cei trei se baricadaseră în casă. Femeia și unul dintre frați, ambii în jur de 60 de ani, au suferit arsuri și au fost transportați la spital. Cei doi au fost arestați, iar al treilea frate, care fugise imediat după explozie, a fost prins câteva ore mai târziu.

Printre dărâmături, echipajele de intervenție au descoperit butelii de gaz și resturi de sticle incendiare. Pompierii au găsit cinci butelii amplasate în mai multe camere. Casa era complet saturată de gaz, eliberat, probabil, din mai multe surse, având în vedere forța deflagrației care a distrus clădirea.

„Cu imensă durere am aflat despre moartea tragică a trei carabinieri, căzuți la datorie în această dimineață la Castel dAzzano, uciși de o explozie în timpul unei operațiuni de evacuare. Onorăm memoria locotenentului Marco Piffari, a carabinierului Davide Bernardello și a brigadierului Valerio Daprà, care și-au sacrificat viața în slujba țării”, a declarat ministrul apărării, Guido Crosetto.

Deflagrația s-a produs chiar în momentul în care carabinierii au deschis ușa de la intrare

Ministrul de interne, Matteo Piantedosi, a vorbit despre „un bilanț dramatic” și „ipoteza gazului drept cauză” a exploziei. Viceprimarul din Castel dAzzano a spus că locatarii „nu voiau să plece din casă” și că mansarda era „plină de gaz”.

„Operațiunea era planificată, fiind implicate forțe speciale din afara provinciei și ambulanțe pregătite, pentru că se știa că pot exista răniți, dar nimeni nu și-a imaginat o explozie de asemenea proporții, auzită pe o rază de 5 kilometri”, a declarat Antonello Panuccio, viceprimarul localității.

Deflagrația s-a produs chiar în momentul deschiderii ușii de intrare, lovind carabinierii, polițiștii și pompierii care încercau să pătrundă. Evacuarea fusese programată după mai multe încercări eșuate de a-i convinge pe frați să părăsească proprietatea.

Cei trei amenințaseră de mai multe ori că se vor arunca în aer

Frații Ramponi erau cunoscuți pentru incidente similare – tot cu casa saturată de gaz – petrecute în 2024. Agricultori și crescători de animale, aveau probleme financiare și ipotecare. În octombrie și apoi în noiembrie 2024, s-au opus evacuării deschizând butelii de gaz. Franco și Maria Luisa urcaseră chiar pe acoperiș, dar atunci pompierii și poliția au reușit să evite tragedia.

Cei trei susțineau că au fost „înșelați” și că decizia tribunalului de a le lua casa era nedreaptă. Totul a pornit de la un credit contractat în 2014, garantat cu terenurile și locuința. Ei afirmau că nu au semnat niciodată actele și că semnăturile au fost falsificate, însă procesul s-a încheiat cu executarea silită.

Cine au fost carabinierii uciși în explozie

Carabinierii care au murit în explozia casei din Castel dAzzano, provincia Verona, sunt locotenentul Marco Piffari, 56 de ani, comandant al unității SOS din cadrul celui de-al 4-lea batalion Veneto, brigadierul-șef Valerio Daprà, tot de 56 de ani, și carabinierul Davide Bernardello, în vârstă de 36 de ani. Ultimii doi activau la Padova, iar primul la Mestre. Informația a fost transmisă de sindicatul SIM Carabinieri, care „își exprimă cel mai profund regret pentru moartea tragică a celor trei colegi din Arma Carabinierilor”.

„Suntem alături, cu emoție și respect, de familiile militarilor decedați, de colegii răniți, cărora le dorim însănătoșire deplină – și de toți cei care, în aceste ore, lucrează printre dărâmături cu același curaj și spirit de serviciu. Este o zi de doliu și durere profundă pentru întreaga Arma și pentru toți cei care, ca noi, reprezintă fiecare membru al acestei familii. În fața unei asemenea tragedii, nu e timpul pentru polemici sau instrumentalizări, ci pentru tăcere, respect și solidaritate concretă. În amintire rămân trei carabinieri curajoși, luminoși și mereu disponibili. Respectați și iubiți de colegii lor și de comunitățile unde serveau, au onorat uniforma cu umilință, devotament și altruism, până la sacrificiul suprem”, se arată în comunicatul citat de publicația TGcom24.

