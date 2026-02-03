Jaf, lipsire de libertate și vătămare corporală în Genova

Potrivit anchetatorilor, cei doi frați sunt cercetați pentru jaf, lipsire de libertate și vătămare corporală gravă. Faptele ar fi avut loc la sfârșitul lunii octombrie 2025.

În agresiune ar fi fost implicați și alți doi minori: unul de origine albaneză, aflat sub aceeași măsură preventivă, dar care este în prezent dispărut și dat în urmărire, și un alt copil sub 14 ani, care nu poate fi tras la răspundere penală, potrivit Rai News.

Atac în zona gării din Genova

Anchetatorii susțin că grupul s-a apropiat de victimă în zona gării Brignole din Genova. Tânărul ar fi fost pălmuit și lovit în cap, apoi amenințat cu un cuțit și forțat să îi urmeze pe agresori până în Piața della Vittoria. Acolo, victima a fost jefuită de un inel și un colier. În urma agresiunii, tânărul cubanez a avut nevoie de aproximativ zece zile de îngrijiri medicale.

Arestările au fost făcute de carabinierii din cartierul San Martino din Genova, în baza unui mandat emis de Tribunalul pentru Minori din Genova, la solicitarea Parchetului pentru minori.

Agresiunea, filmată și distribuită online

Identificarea suspecților a fost posibilă cu ajutorul declarațiilor martorilor și al imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă. În plus, anchetatorii au descoperit că agresiunea a fost filmată chiar de autori. Videoclipul a fost distribuit în mai multe grupuri online și a fost ulterior recuperat de carabinieri, fiind folosit ca probă esențială în dosar.

Autoritățile italiene continuă căutările pentru prinderea celui de-al treilea suspect, minorul de origine albaneză, care este în continuare dispărut.

