Inițiativa propune un mecanism progresiv: cu cât clienții cumpără mai multe produse identice dintr-o gamă semnalizată, cu atât prețul per bucată scade.

Sute de produse, cu discounturi progresive

Această ofertă este disponibilă în toate hipermarketurile Carrefour și în anumite supermarketuri din România.

Lista produselor incluse în această campanie este variată. Printre acestea se numără lactate precum laptele, iaurtul, sana și brânzeturile, mezeluri feliate, dar și produse din categoria băcăniei precum cafeaua, pastele, orezul, uleiul de măsline, conservele sau dulciurile.

În plus, campania acoperă băuturi răcoritoare, apă, vinuri și bere, dar și produse cosmetice și de curățenie, inclusiv vopsea de păr, deodorante, detergenți și alte consumabile. Reducerile progresive sunt valabile și pentru legume, fructe, carne de pui și carne tocată.

Campania „Reducem prețurile” include produse din mai multe categorii de interes larg: alimente, băuturi, produse de igienă personală, produse pentru curățenie, dar și legume, fructe și carne proaspătă.

„Reducem prețurile pentru sute de produse pe termen lung, pentru că ne dorim ca beneficiul să fie resimțit de clienți cât mai puternic. Protejăm puterea de cumpărare prin astfel de proiecte comerciale, devenite constante în strategia noastră, prin care oferim mai multă predictibilitate și stabilitate bugetelor de familie”, a declarat Gilles Ballot, CEO Carrefour România.

Pentru a beneficia de reduceri, clienții trebuie să cumpere produse identice din categoriile marcate special la raft. Discountul se aplică automat la casa de marcat, fără a fi necesară implicarea suplimentară a cumpărătorului.

Lista completă a produselor cu preț redus de la Carrefour

Reducerea se aplică automat la casa de marcat pentru produse precum:

Produse proaspete ambalate: lapte, iaurt și sana, brânză și cașcaval, sortimente de salam feliat, șuncă și alte mezeluri

Băcănie: cafea, cereale, paste și orez, ulei de măsline, conserve, chipsuri și praline

Băuturi: apă, băuturi carbogazoase și sucuri, bere, vinuri și spumante

Cosmetice și întreținerea casei: vopsea de păr, deodorante, produse de igienă, detergenți și produse de curățenie, consumabile pentru casă

Legume-fructe și măcelărie: legume, fructe, carne tocată și carne de pui.

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