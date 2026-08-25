O strategie de marketing

Potrivit declarațiilor oferite în cadrul procesului, bolizii de lux și iahtul estimat la 50 de milioane de euro erau, de fapt, închiriate temporar, scopul fiind acela de a proiecta o imagine de prosperitate financiară extremă pentru a atrage audiență, relatează Daily Mail.

Potrivit unor noi documente depuse în instanță și obținute de Daily Mail, frații Tate ar fi recunoscut, prin intermediul avocaților lor, că unele dintre afirmațiile spectaculoase pe care le-au făcut online despre averea, puterea și influența lor nu sunt reale.

De exemplu, presupusa colecție de mașini de lux în valoare de aproximativ 14 milioane de dolari, între care mașini Bugatti și Aston Martin, care au apărut în videoclipurile lui Tristan. Potrivit documentelor, acestea ar fi fost închiriate pentru a crea imaginea unei persoane „extrem de bogate”.

Un alt exemplu este un superiaht evaluat la aproximativ 50 de milioane de dolari, despre care procurorii au sugerat că frații l-ar putea folosi pentru a părăsi țara. Avocații lor susțin însă că ambarcațiunea de lux nu le aparținea și că frații Tate ar fi fost plătiți pentru a-l promova pe rețelele sociale.

Deși în spațiul public susțineau că dețin toate aceste bunuri, în fața magistraților, apărarea celor doi a argumentat că închirierea acestora este o practică uzuală în industria de divertisment și media.

Această tactică a avut un dublu scop: pe de o parte a generat milioane de vizualizări pe platformele digitale, iar pe de altă parte a alimentat afacerile conexe ale fraților Tate, care promiteau urmăritorilor că pot atinge același stil de viață dacă le urmează sfaturile.

Frații Tate au fost arestați pe data de 18 iulie 2026

Amintim că frații Andrew Tate și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă, 18 iulie, la Miami, de autoritățile federale din SUA. Cei doi au fost arestaţi în urma unei cereri de extrădare venite din partea Marii Britanii pentru acuzații de viol și trafic de persoane, fapte care ar fi avut loc în perioada iulie 2010-august 2017.

Serviciul Şerifilor Federali din SUA (US Marshals Service) a confirmat că frații Tate au fost luați în custodie, iar un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție al SUA a precizat că arestările au avut loc „în cadrul procedurilor de extrădare”. Marea Britanie a confirmat că a cerut extrădarea fraților, care au dublă cetățenie, britanică și americană.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, a primit încă şapte capete de acuzare de viol, trei capete de acuzare de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei capete de acuzare de agresiune care a provocat vătămări corporale reale şi 19 capete de acuzare suplimentare pentru infracțiuni legate de imagini indecente cu minori şi pornografie extremă, a transmis Serviciului de Procuratură al Coroanei (CPS) din UK.

În privința lui Tristan Tate (38 de ani), printre acuzaţiile suplimentare aduse, se numără o acuzaţie de agresiune sexuală, două acuzaţii de viol şi trei acuzaţii de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

„Am decis să îi punem sub acuzare pe Andrew şi Tristan Tate pentru alte infracţiuni, inclusiv viol, organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale şi infracţiuni legate de imagini indecente cu un copil”, a declarat Malcolm McHaffie, şeful diviziei de infracţiuni speciale a CPS.

Milionarii, susţinători ai hipermasculinităţii, care au milioane de urmăritori pe reţelele sociale, sunt căutaţi în Regatul Unit. CPS i-a pus deja sub acuzare pe fraţii Tate pentru 21 de capete de acuzare într-un dosar separat, inclusiv viol, vătămare corporală gravă şi trafic de persoane.







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