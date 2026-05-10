Fresca de la „Biserica cu Moartea” din Argeș, distrusă cu sapa

Pe peretele sudic al bisericii se afla fresca „Moartea râzând”, realizată în 1863 și devenită elementul distinctiv al lăcașului. Pictura o înfățișează pe Moarte cu un rânjet accentuat, ținând o coasă și o tolbă, într-o scenă în care apar și un arhanghel și un demon, sugerând lupta pentru sufletul omului.

Desenul a fost distrus de o persoană care a lovit pictura cu o sapă. Din fericire, nu au fost semnalate alte pagube la biserică.

Biserica actuală din zid a fost ridicată între 1837 și 1840, pe locul unui lăcaș mai vechi din lemn, despre care nu se știe exact când a fost construit. Tradiția locală spune că vechea biserică ar fi existat în spatele altarului actual, acolo unde se află un arțar considerat crescut pe locul Sfintei Mese, zona fiind marcată astăzi de o cruce. Biserica de lemn ar fi fost distrusă într-un incendiu provocat în timpul unei invazii otomane, posibil între 1820 și 1826, când mai mulți localnici care se refugiaseră în interior ar fi murit.

Actuala biserică de zid, din cărămidă și piatră de râu, după modelul bisericilor muntenești din secolul al XIX-lea, cu pridvor, pronaos, naos și altar, a fost construită în timpul domniei lui Alexandru Dimitrie Ghica, sub autoritatea Episcopului Ilarion al Argeșului.



Polițiștii au identificat suspectul după verificarea camerelor de supraveghere

Polițiștii piteșteni au fost sesizați sâmbătă, 9 mai, că o persoană necunoscută ar fi provocat distrugeri ale picturii exterioare la o biserică din comuna Moșoaia, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, potrivit Agerpres.

După sesizare, polițiștii Secției de Poliție Rurală Poiana Lacului au mers la fața locului și au stabilit că cele reclamate se confirmă. În urma cercetării la fața locului și după verificarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, persoana bănuită de comiterea faptei a fost depistată pe raza municipiului Pitești.

Bărbatul a fost dus la sediul Secției de Poliție Rurală Poiana Lacului pentru clarificarea situației și pentru stabilirea măsurilor legale. În paralel, Direcția Județeană pentru Cultură Argeș a comunicat polițiștilor că biserica este monument istoric, informație importantă pentru încadrarea juridică a faptei.

„Biserica nu mai este a Morții, ci a Vieții”

Potrivit informațiilor publicate de reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură Argeș, înregistrarea de pe camerele de supraveghere, în care apare persoana care distruge cu sapa desenul, a fost pusă la dispoziția polițiștilor. Din primele informații comunicate public, ar fi vorba despre o persoană cu discernământ redus.

În cursul anchetei, suspectul ar fi explicat gestul spunând că, prin acțiunea sa, „biserica nu mai este a Morții, ci a Vieții”, potrivit aceleiași surse.

Fresca urmează să fie evaluată de specialiști

Reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură Argeș au anunțat că vor discuta cu Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului și cu specialiști în domeniu pentru a găsi o soluție de refacere a desenului distrus. Până atunci, zona afectată din zid va fi acoperită cu o plasă de protecție.

Biserica „Sfântul Nicolae” din Ciocănăi este cunoscută și ca „Biserica cu Moartea”, datorită picturii exterioare neobișnuite. Lăcașul se află în satul Ciocănăi, comuna Moșoaia, aproape de Pitești, și este clasat ca monument istoric de importanță națională.

