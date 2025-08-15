Rata anuală a inflației a crescut de la 5,7% în iunie la 7,8% în iulie, iar energia electrică este în topul scumpirilor, arată datele INS.

Alimentele s-au scumpit cu 7,67%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024. Cel mai mult s-au scumpit fructele, cu 39,74%, în iulie 2025 faţă de iulie 2024.

România își acoperă doar 64% din necesarul de fructe și a importat, în primele cinci luni ale anului, fructe de peste 500 de milioane de euro, potrivit INS.

Fructele comestibile au urcat pe locul doi în topul importurilor agroalimentare, după carne, depășind legumele față de aceeași perioadă a anului trecut.

Prețurile fructelor sunt simțitor mai mari în toată Europa, inclusiv în Germania, Grecia, Olanda, de unde românii cumpără cel mai mult (în valoare). Dacă ne uităm la prețul merelor, datele Comisiei Europene indică pentru iunie 2025 un preț mediu de 107 euro suta de kilograme, fiind cu 7,9% mai scumpe decât în mai, cu 12% mai scumpe decât în perioada similară a anului trecut și cu 25,6% peste prețul mediu al ultimilor cinci ani.



