Fotografii cancan.ro l-au pozat recent pe fiul Clejanilor la o terasă din București, pe Bulevardul Decebal, acolo unde a ieșit cu tatăl său. La un moment dat, Fulgy s-a ridicat de la masă și s-a dus să mute mașina lui Ioniță de la Clejani, care era parcată în fața restaurantului.

Se știe că tânărul nu are voie să conducă, permisul i-a fost suspendat în urmă cu câteva săptămâni după ce polițiștii l-au prins la volan sub influența substanțelor interzise.

Potrivit Antena 3, polițiștii s-au sesizat din oficiu, iar ulterior au verificat și camerele de supraveghere din zonă. După ce s-a constatat infracțiunea, polițiștii au decis să îi deschidă lui Fulgy un nou dosar penal.

Fulgy neagă că a fost internat într-o clinică de reabilitare

Fulgy neagă că a fost internat într-o clinică de reabilitare după ce a fost prins drogat la volan. Fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani susține că a dispărut pentru o perioadă pentru că așa a vrut el. A stat în casă, a meditat.

„În tot timpul ăsta am meditat, am stat în casă, am stat departe de social media și tot ce înseamnă asta, pentru că ajunsesem la un punct în care cuvântul Fulgy adunase pe net peste 60-70 mil de vizionări, nu mai făceam față la atâtea păreri, gânduri comentarii. M-au făcut să iau o pauză de la social media. Am vrut să iau o mică pauză de 3 săptămâni”, a declarat Fulgy la Xtra Night Show, conform spynews.ro.

