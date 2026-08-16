Organizația auto ADAC precizează că dreptul de a fuma în mașină rămâne neafectat chiar și în prezența copiilor sau a femeilor însărcinate, deși experții recomandă ferm evitarea oricărei activități care ar putea distrage atenția de la drum și ar spori riscul de accidente.

Odată cu evoluția tehnologică și apariția țigărilor electronice moderne, cadrul legal a devenit însă mult mai strict.

Dispozitivele de vapat actuale au depășit stadiul de simple generatoare de vapori, fiind echipate cu ecrane tactile de mici dimensiuni care permit reglarea puterii, a temperaturii sau a altor opțiuni avansate. Tocmai această tehnologie suplimentară îi poate expune pe șoferi la sancțiuni usturătoare.

Atingerea ecranului tactil de la țigara electronică este asimilată folosirii mobilului

Deși utilizarea simplă a unei țigări tradiționale sau vapatul fără modificarea setărilor rămân permise în timpul condusului, utilizarea ecranului tactil schimba complet încadrarea juridică.

O hotărâre pronunțată de Tribunalul Regional Superior din Köln (OLGK) a clarificat faptul că o țigară electronică prevăzută cu ecran tactil este încadrată legal ca dispozitiv electronic.

Judecătorii germani au stabilit că factorul decisiv nu este destinația principală a aparatului — aceea de a produce vapori -, ci prezența ecranului tactil și faptul că operarea acestuia distrage atenția conducătorului auto de la trafic.

Conform articolului 23 alineatul 1a din Regulamentul de circulație rutieră german (StVO), este interzisă utilizarea oricăror dispozitive electronice în timpul mersului dacă manevrarea lor afectează atenția necesară conducerii în siguranță, ecranele tactile fiind menționate în mod explicit de legislație.

Polițiștii l-au crezut pe telefon: Amendă de 150 de euro și punct de penalizare

Procesul a fost declanșat după ce un echipaj de poliție a observat pe autostradă un șofer care tasta intens pe un ecran de mici dimensiuni. Agenții au presupus inițial că bărbatul folosea un smartphone în timp ce se afla la volan.

În cadrul audierilor, a ieșit la iveală că șoferul nu își butonase telefonul mobil, ci ajusta intensitatea vaporilor pe ecranul tactil al țigării sale electronice.

Instanța de fond l-a amendat pe bărbat, iar contestația sa a fost respinsă ulterior de magistrații din Köln.

Decizia instanței superioare a confirmat că modificarea setărilor prin intermediul ecranului tactil în timpul condusului atrage o amendă de 150 de euro și un punct de penalizare în registrul din Flensburg.

Specialiștii în drept rutier explică că diferența fundamentală constă în modul concret de utilizare. Vapatul simplu nu constituie o abatere, însă interactiunea cu afișajul digital este considerată la fel de periculoasă ca ajustarea volumului sau trimiterea unui mesaj de pe telefonul mobil.

Recomandarea fermă pentru conducătorii auto este să efectueze toate configurările necesare pe dispozitivele de vapat înainte de a porni motorul, evitând astfel sancțiunile din trafic.

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