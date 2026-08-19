Cum ar fi reușit cele 10 femei să fure portofelele în lifturile din aeroport

Planul celor 10 femei ar fi fost unul simplu, dar eficient. Presupusele hoațe ar fi utilizat genți sau jachete pentru a-și ascunde mișcările, în timp ce alte membre ale grupului ar fi distras victimele.

„În doar câteva secunde, reușeau să fure bunuri fără ca victimele să-și dea seama imediat”, au declarat anchetatorii, pentru presa italiană.

Cele 10 femei ar fi fost extrem de greu de identificat de către autoritățile italiene

Identificarea suspectelor a fost o provocare pentru autorități, având în vedere rapiditatea cu care acționau și mobilitatea lor ridicată.

„Examinarea minuțioasă a imaginilor de supraveghere video și compararea acestora cu fotografiile din bazele de date au fost esențiale pentru a le identifica”, au explicat surse din cadrul Poliției de Frontieră de la Malpensa. De asemenea, au fost efectuate filaje și urmăriri discrete pentru a construi un caz solid împotriva lor, mai relatează portalul italian de știri citat anterior.

Presupusele hoațe ar fi utilizat genți sau jachete pentru a-și ascunde mișcările, în timp ce alte membre ale grupului ar fi distras victimele. Sursa foto: Shutterstock

În urma probelor strânse, au fost emise mandate de arest preventiv pentru toate cele zece femei. La operațiunea de reținere au participat nu doar polițiștii de frontieră de la Malpensa, ci și alte structuri de poliție din întreaga Italie.

Potrivit autorităților, cazurile de furt s-au petrecut în momente și locații diferite, ceea ce a complicat inițial ancheta, dar a scos la iveală un model clar de operare.

Aceasta se pare că nu este însă ultima tehnică a hoților din Peninsulă. Pentru furturile de mașini, hoții din Italia un descoperit un truc prin care operează în doar câteva minute. Experții recomandă oamenilor să nu își țină cheile într-un anumit loc din casă.

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