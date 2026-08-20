De la inginerie aerospațială la Formula 1

Andrei Iordan și-a descoperit pasiunea pentru Formula 1 în 2016, după ce o prietenă l-a convins să urmărească Marele Premiu al Spaniei. Cursa, câștigată de Max Verstappen la debutul său pentru Red Bull, i-a schimbat perspectiva asupra competiției.

Pasionat de avioane și nave spațiale, Andrei a ales Ingineria Aerospațială și a plecat să studieze la University of Bristol. În timpul facultății a avut chiar un interviu la Mercedes HPP. Nu a primit atunci postul, însă vizita fabricii i-a confirmat că își dorește să ajungă în Formula 1.

Înainte de Aston Martin, a lucrat în industria aerospațială. În 2024 a făcut pasul către Formula 1, devenind Design Engineer în echipa de suspensie a Aston Martin.

„Venind din industria aerospațială, cunoscută pentru termenele de execuție extrem de lungi, am dorit să experimentez ritmul complet opus al iterațiilor din Formula 1.”, a scris Andrei pe Linkedin.

În cei doi ani petrecuți la Aston Martin, Andrei s-a implicat în proiectarea componentelor suspensiei spate. Pentru monopostul din 2026, contribuția sa a devenit și mai importantă.

„Am reușit să coordonez proiectarea a mai mult de jumătate din brațele suspensiei spate, precum și a unei părți importante din carenajele aerodinamice ale mașinii care va fi lansată în 2026.”, a mai adăugat Andrei.

Astfel, „de fiecare dată când se rupe ceva la suspensia spate, cum s-a întâmplat cu mașina lui Lance Stroll în FP1, la Budapesta, există un inginer român care se întreabă dacă nu cumva a greșit ceva”, scrie Formula 1 în România.

Piesele proiectate pe calculator ajung pe circuit

Munca sa presupune realizarea unor componente ușoare, fiabile și eficiente, pornind de la suprafețele dezvoltate de departamentul de aerodinamică. Pentru proiectare folosește modele parametrice în CATIA V6.

„Mă concentrez în prezent pe realizarea de soluții fiabile, rentabile și ușoare pentru suspensia spate interioară și exterioară a mașinii de Formula 1.”

Andrei decide inclusiv când o componentă trebuie verificată prin simulări FEA și când este necesară fabricarea unei piese reale pentru testare.

Deși începutul sezonului 2026 nu a adus rezultatele dorite pentru Aston Martin, inginerul român privește proiectul pe termen lung.

„Să vedem ce ne rezervă viitorul; sunt entuziasmat să-mi îmbunătățesc și mai mult cunoștințele și să le pun în practică, pe măsură ce ne propunem să ne întoarcem în fruntea clasamentului.”, spune românul.

Pe lângă munca sa, românul oferă sprijin echipei din Mission Control, unde monitorizează transmisiile radio ale altor echipe pentru a ajuta la strategie. În urma îmbunătățirilor aduse la Budapesta, el își dorește să vadă un impact tot mai puternic al eforturilor sale.

În Formula 1, procesul de dezvoltare este extrem de rapid, iar componentele proiectate de ingineri ajung într-un timp scurt să fie fabricate și montate pe mașină.

Pentru Andrei, unul dintre cele mai interesante aspecte este tocmai această transformare a unei idei digitale într-o piesă reală, care ajunge apoi să fie testată pe circuit.

Andrei Iordan îi sprijină și pe viitorii ingineri

Pe lângă activitatea din Formula 1, Andrei este mentor pentru studenții de la University of Bristol. În fiecare an organizează seminarii pentru studenții aflați la început de drum, oferindu-le exemple despre carierele din inginerie și despre modul în care se lucrează în industrie.

Povestea lui arată cum o pasiune descoperită aproape întâmplător pentru Formula 1 poate deveni, în timp, o carieră în una dintre cele mai sofisticate ramuri ale ingineriei auto.

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