„Legea burqa” a stârnit controverse

Noua legislație, inițiată de formațiunea de dreapta Chega, a stârnit dezbateri aprinse la Lisabona. Prin semnarea documentului, șeful statului a acționat împotriva liniilor propriului partid, Partidul Socialist, ai cărui reprezentanți au avertizat în Parlament că măsura ar putea alimenta valul de islamofobie.

„Faţa trebuie considerată un element central al identităţii şi al comunicării umane”, a explicat preşedintele Seguro într-un comunicat.

Seguro, fost lider al Partidului Socialist, a recunoscut totuşi că subiectul este unul de mare sensibilitate socială şi culturală”, potrivit Onet.

Versiunea finală a textului, descris de media locale ca „legea burqa”, a fost adoptată de parlament în iulie, cu voturile coaliţiei guvernamentale de dreapta şi extremă dreapta, în vreme ce partidele de stânga au votat împotrivă.

Amenzi usturătoare pentru cei care încalcă legea

Noile reglementări stipulează sancțiuni financiare clare pentru persoanele care refuză să își descopere fața în spațiile publice:

Sancțiunile pornesc de la 150 de euro și pot ajunge până la 750 de euro în cazul în care purtarea burqa sau a niqabului are loc din neglijență ori necunoaștere.

În situațiile în care autoritățile constată o acțiune intenționată sau o sfidare deliberată a cadrului legal, amenzile pot urca până la suma de 3.000 de euro.

Legea prevede însă derogări pentru motive de sănătate, profesionale, artistice sau de mediu, precum şi în lăcaşurile de cult, reprezentanţele diplomatice şi avioane. 

Promulgarea proiectului vine pe fondul unei reevaluări mai ample a politicii de migrație și securitate din Portugalia, stat care se confruntă, la fel ca alte națiuni din sudul Europei, cu presiuni legate de gestionarea fluxurilor migratorii și integrarea comunităților străine.

O țară cu populație majoritar musulmană a interzis purtarea niqabului şi burqa în public

În iulie 2025, președintele Kazahstanului, Kasâm Jomart Tokaev, a aprobat un amendament la legea privind prevenirea criminalității, care interzice purtarea măștilor de protecție în spațiile publice, relatează Euronews.

Conform noii prevederi legislative, „este interzisă purtarea în locuri publice a articolelor de îmbrăcăminte care împiedică recunoașterea facială”, fiind menționate și câteva excepții. Sunt permise măștile necesare în anumite profesii, cum ar fi cele utilizate de sudori, precum și cele folosite în domeniul medical, în activități de apărare civilă, în condiții meteorologice extreme sau la evenimente sportive și culturale de amploare.

Deși noua lege nu face referire directă la acoperămintele religioase, interpretarea generală este că femeile nu vor mai putea purta burqa sau niqab în public. Totuși, hijabul – care acoperă doar capul și nu fața – va fi în continuare permis.

Niqabul lasă vizibili doar ochii, iar burqa acoperă complet fața, spre deosebire de hijab. În ultimii ani, în Kazahstan s-a observat o creștere a purtării vestimentației religioase, însă hijabul este mult mai frecvent decât burqa sau niqab.

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