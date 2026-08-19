Săpa șanțuri și tencuia ziduri în timp ce în spitalele din România copiii cu cancer așteaptă săptămâni întregi după un specialist! După 11 ani de învățat la nivel înalt, dr. Mihai Grigoraș, medic oncohematolog pediatru, a ajuns să câștige 5.000 de lei pe lună pe șantier după ce a bătut la ușile unor spitale din România care nu aveau un loc pentru el. Spitalele județene precum cel din Tulcea, orașul în care trăiește medicul, nu au structuri sau compartimente prevăzute pentru oncohematologie pediatrică, iar centrele universitare mari preferă exclusiv cadre didactice universitare. Libertatea a stat de vorbă cu dr. Mihai Grigoraș, medic specialist oncohematolog pediatru, cu dr. Emilia Stamate, președinta Colegiului Medicilor Tulcea, și cu prof. dr. Smaranda Arghirescu, șefa clinicii de profil de la Spitalul „Louis Țurcanu” din Timișoara, pentru a înțelege cum s-a ajuns aici și care este situația tinerilor medici care aleg această specialitate medicală dificilă.

Dr. Mihai Grigoraș a dat peste uși închise în spitalele din țară

Absolvent al UMF „Carol Davila”, Mihai Grigoraș a făcut rezidențiatul în oncohematologie pediatrică în institute de specialitate din Capitală, iar în urmă cu un an s-a întors acasă la Tulcea, unde a încercat să se angajeze la Spitalul Județean de Urgență, dar nu a reușit, potrivit Agerpres. Mihai Grigoraș a bătut la ușile mai multor spitale din țară, atât de stat, cât și private, dar a aflat rapid că acestea nu aveau un loc pentru el.

Contactat de Libertatea, medicul a explicat că a discutat în trei ședințe separate cu managerul Spitalului Județean de Urgență Tulcea. Tânărul a recunoscut că în spital nu există compartiment sau paturi pentru oncohematologie pediatrică, iar conducerea unității sanitare i-a transmis că numărul micilor pacienți oncologici din județ nu justifică scoaterea unui post la concurs.

Când medicul s-a oferit să ajute pe secția de pediatrie generală, unde există deficit de personal, managerul i-a solicitat să facă o adresă la Ministerul Sănătății pentru a clarifica ce competențe are.

Răspunsul Ministerului Sănătății (prin Direcția Reglementare și Formare Profesională Medicală), formulat pe baza punctului de vedere al Comisiei de Specialitate în Oncologie și Hematologie Pediatrică, a fost că specialitatea oncohematologie pediatrică nu conferă dreptul de a practica pediatrie generală și nici de a oferi îngrijiri medicale curente în afara domeniului oncologic și hematologic pediatric.

„Curriculumul de pregătire în specialitatea Oncologie și Hematologie Pediatrică, în forma sa prezentă, include formare medicală în domeniul pediatriei generale, necesară pentru îngrijirea pacienților pediatrici cu patologie hematologică și oncologică. Potrivit documentului din 2017, aprobat de către Ministerul Sănătății: «Absolvenții specializării de Oncologie și Hematologie Pediatrică vor fi certificați ca și medici specialiști pediatrie, oncologie și hematologie pediatrică, având cunoștințele și calificarea necesară de a efectua gărzi în specialitatea Pediatrie și Oncologie-Hematologie pediatrică precum și de a acorda îngrijiri pediatrice în conformitate cu competențele dobândite conform curriculei de pregătire».

Totuși, această specialitate nu conferă competența de a practica Pediatrie generală sau de a oferi îngrijiri medicale curente în afara domeniului oncologic și hematologic pediatric. Deși tematica pentru examenul de specialitate în Oncologie și Hematologie Pediatrică cuprinde și tematica din specialitatea de Pediatrie, iar pe parcursul pregătirii se regăsesc următoarele module din trunchiul comun:

  • 18 luni – pediatrie
  • 3 luni – urgențe pediatrice
  • 2 luni – neurologie pediatrică
  • 2 luni – psihiatrie pediatrică
  • 2 luni – chirurgie și ortopedie pediatrică
  • 3 luni – neonatologie
  • 3 luni – boli infecțioase
  • 1 lună – genetică medicală
  • 2 luni – imagistică medicală
  • 3 luni – oncologie și hematologie pediatrică
  • notăm o diferență de 21 luni de module de Pediatrie generală în pregătirea rezidenților, astfel:
  • 1 lună – neurologie pediatrică
  • 1 lună – psihiatrie pediatrică
  • 3 luni – neonatologie
  • 2 luni – genetică medicală
  • 3 luni – endocrinologie și diabetologie pediatrică
  • 2 luni – pneumologie pediatrică
  • 3 luni – boli infecțioase
  • 6 luni – pediatriepe care rezidenții de Oncologie și Hematologie Pediatrică nu o parcurg”, este răspunsul Ministerului Sănătății.

A cincea rezervă pe lista de așteptare pentru un post la spital

La Spitalul Județean Constanța „există un compartiment de oncologie pediatrică unde se oferă îngrijire în regim ambulatoriu pentru pacienții care sunt în tratament la București. Acolo activează o doamnă doctor care este pediatru ca formare și are o competență în oncologie pediatrică. Solicitarea mea a fost respinsă de către manager din cauza lipsei de fonduri, pe motiv că nu se poate scoate la concurs încă un post pentru acel ambulator, deși medicul de acolo era trei zile pe săptămână și avea un volum de lucru foarte mare”, a explicat dr. Grigoraș.

Un medic din Tulcea a ales să sape gropi pe șantiere pentru 250 lei pe zi, deși e criză de oncohematologi pediatri
Dr. Mihai Grigoraș, medic oncohematolog pediatru. Foto: arhiva personală

Nici la Institutul Oncologic București (IOB) și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M. S. Curie” din București, unități unde a făcut stagii în rezidențiat, medicul nu a găsit un post liber.

„La Institutul Oncologic București nu erau posturi libere pe specialitatea aceasta. O colegă își desfășura activitatea acolo, dar era remunerată de către o asociație, de către un ONG. La Spitalul Marie Curie era o listă foarte, foarte lungă de rezidenți și specialiști care doreau să activeze, iar eu eram rezerva a cincea, ca să zic așa”, relatează medicul.

Recent, Guvernul a deblocat posturi la Spitalul „Maria Curie”, dar acestea au privit asistenții medicali.Nici la Spitalul Județean Craiova, unde a fost înființat un compartiment de oncohematologie pediatrică, medicul nu a avut mai mult noroc.

„Am vorbit cu domnul director medical de la Spitalul Județean Craiova, iar răspunsul dumnealui a fost unul foarte simplu și direct: «Domnul doctor, dar dumneavoastră nu știți că posturile sunt blocate? Reveniți cu o solicitare după ce veți auzi că Ministerul a deblocat posturile»”, a mărturisit dr. Grigoraș.

După 11 ani de școală medicală, la munca pe șantier

După 11 ani de studii medicale, șase de facultate și cinci de rezidențiat într-o specialitate extrem de dură, medicul s-a văzut fără nicio opțiune, astfel că timp de aproape un an a îmbrăcat salopeta de constructor. Mihai Grigoraș a câștigat circa 250 de lei pe zi (aproximativ 5.000 – 5.500 de lei pe lună cu diurnă) pe șantierele de renovări din Tulcea.

,,Fiind adult, având un cost de trai ca orice altcineva… a trebuit să-mi câștig existența cumva. Am apelat la o echipă de meșteri care la părinții mei le-au făcut o renovare și eu lucrez cu ei,” a povestit tânărul medic.

Colegiul Medicilor Tulcea, impresionat de cazul tânărului, a cerut Ministerului Sănătății să precizeze ce drept de practică are un medic oncohematolog pediatru pe o secție de pediatrie generală, în ideea în care acesta ar fi fost dispusă să facă gărzi de pediatrie.

„Răspunsul Ministerului este ambiguu și nu ne ajută. Spune că are cunoștințe să facă gărzi, dar că nu are cunoștințe de pediatrie generală. Păi într-o gardă te întâlnești cu orice urgență! Noi, la Colegiu, nu putem da aviz de liberă practică doar limitat la gărzi, că nu riscă nimeni. Un tânăr de 30 și ceva de ani, medic oncohematolog pediatru, a ajuns să lucreze în construcții pentru că drumul spitalelor județene îi este închis”, a declarat dr. Emilia Stamate, președinta Colegiului Medicilor Tulcea.

Mihai Grigoraș contestă interpretarea rigidă a autorităților legate de statutul său pe pediatrie generală: „Curricula noastră de examen conține toate subiectele de pediatrie generală, plus toate subiectele de oncologie! Cum adică nu sunt recunoscut? Un medic pediatru poate face o simplă competență și tratează copii cu cancer, iar eu, ca medic oncohematolog pediatru, care am peste 70% din formare pe pediatrie și am îngrijit cele mai grave cazuri, sunt tratat ca un necalificat? De ce să fiu obligat să mai fac încă 3-4 ani de rezidențiat, cu alte examene și taxe suplimentare pentru a doua specialitate? Mi s-ar părea normal să ne ofere o competență de completare. Eu vreau fapte în țara asta, nu vorbe.”

Cazul ortopedului nevoit să vândă pui în piață ca să trăiască, până la confirmarea specializării sale

Situația dr. Grigoraș nu este din păcate unică în istoria Colegiului Medicilor Tulcea. Președinta instituției, dr. Emilia Stamate, își amintește de un alt caz, care avea în spate un blocaj birocratic la nivelul Ministerului Sănătății: „Am mai avut un singur caz asemănător în urmă cu vreo 8 ani. Un tânăr medic ortoped care terminase specializarea a așteptat un an de zile ordinul de confirmare ca specialist de la Ministerul Sănătății. Din cauze birocratice, actul nu mai venea. Tânărul a venit la mine la Colegiu după un an, disperat, și mi-a spus: «Doamnă, ajutați-mă, că eu vând pui în piață! Nu mai pot!». Am dat telefon la Minister și în 24-48 de ore s-a rezolvat, ordinul era undeva rătăcit pe la un birou. Acești tineri termină specializarea, nu au experiența vieții, au stat ca rezidenți și pur și simplu așteaptă, le e rușine să insiste”, a adăugat dr. Emilia Stamate, președinta Colegiului Medicilor Tulcea.

Prof. dr. Smaranda Arghirescu: ,,Cine nu vrea, nu-și găsește de muncă”

Prof. dr. Smaranda Arghirescu susține că un astfel de specialist trebuia să își caute loc de muncă direct în marile centre universitare de profil: București, Cluj, Iași, Timișoara, Constanța și nu la un spital județean. În ceea ce privește oportunitățile de angajare în aceste mari centre și motivele pentru care un tânăr medic poate ajunge să lucreze în construcții, prof. dr. Smaranda Arghirescu, vicepreședinta Comisiei de Oncohematologie Pediatrică a MS, a declarat în exclusivitate pentru Libertatea:

„Cine nu vrea nu-și găsește de muncă. Cine chiar dorește să lucreze, după ce și-a ales specialitatea asta, pe care a ales-o în cunoștință de cauză, știe care sunt centrele și unde sunt posturile și acolo trebuia să acceseze vreun post. Pe oncohematologie pediatrică nu e greu să-ți găsești de muncă, numai că este o specialitate extrem de epuizantă. În toate centrele știu că e criză de oncohematologi specialiști. Suntem în fiecare centru foarte puțini.”

Un medic din Tulcea a ales să sape gropi pe șantiere pentru 250 lei pe zi, deși e criză de oncohematologi pediatri
Prof.dr. Smaranda Arghirescu, medic primar pediatrie și oncohematologie pediatrică, Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. Foto: arhiva personală

Prof. dr. Smaranda Arghirescu, medic primar pediatrie și oncohematologie pediatrică, este șef de secție la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara și are nevoie de medici oncohematologi pediatri, dar se caută cadre didactice. Diferența este că respectivele cadre didactice fac și cercetare și ocupă doar o jumătate de normă.

,,Clinicile universitare preferă să angajeze două cadre didactice pe un post de rețea (cu normă întreaga pe spital) ca să facă și cercetare, să scrie și articole și să se ocupe și de studenți ”, a mărturisit medicul. În ceea ce-l privește pe dr. Grigoraș, prof. dr. Smaranda Arghirescu spune că dacă vrea la Tulcea, unde nu e centru universitar care să aibă oncohematologie pediatrică, „pentru pediatrie, n-are decât să-și facă diferența de rezidențiat”.

Birocrația și limitele din sistemul medical românesc

La nivel național, specialitatea de Oncohematologie Pediatrică a fost concepută pentru a asigura o pregătire înalt specializată în tratarea afecțiunilor oncologice și hematologice la copii. Este una dintre cele mai restrictive și sensibile ramuri ale medicinei. Ea presupune diagnosticarea și tratarea leucemiilor, limfoamelor, anemiilor severe și tumorilor solide la copii. În România se diagnostichează anual sute de cazuri noi, iar tratamentele (chimioterapie, transplant de celule stem hematopoietice) durează între 1 și 2 ani. Deși rata de vindecare a leucemiei la copii a depășit 85% datorită protocoalelor moderne, lipsa cronică de cadre medicale din centre pune o presiune uriașă pe puținii medici rămași în sistem.

,,Leucemia limfoblastică, spre exemplu, se vindecă în peste 85% din cazuri doar cu tratament, fără să trebuiască transplant și alte proceduri. Condiția e ca tratamentul să fie respectat. Și da, îl putem face în țară și avem posibilități de diagnostic cum au și cei de dincolo”, a atras atenția medicul oncohematolog Smaranda Arghirescu, semnalând asupra greșelilor din alimentația bebelușilor

Cursuri de medicină transfuzională și planuri de plecare din țară

În prezent, dr. Mihai Grigoraș, medic oncohematolog pediatru, nu mai lucrează ca și constructor, în urma unor neînțelegeri privind remunerația cu șeful echipei.

El își concentrează resursele pe pregătirea profesională avansată, urmând cursuri de competență în medicină transfuzională la UMF „Carol Davila” din București, o calificare care îi va deschide uși noi în clinicile europene: „În momentul de față a existat o divergență cu șeful echipei referitor la remunerație. Dumnealui, din păcate, a prins puțin gustul banului și a făcut un pic de abuz și am zis că momentan sistăm colaborarea. În paralel, pe lângă activitatea pe care am avut-o în domeniul construcțiilor, am desfășurat și activitatea de pregătire în domeniul medicinei transfuzionale. Cursurile de medicină transfuzională sunt o competență. Se fac la UMF Carol Davila cursuri și activități practice. În momentul în care îmi termin și competența asta pe medicină transfuzională, voi fi eligibil pentru a lucra și în domeniul transfuziilor. Având în vedere tot acest pachet de pregătire pe care îl am, evident că țările din Uniunea Europeană sunt foarte fericite să primească astfel de specialiști.”

Cât de căutată este specialitatea de oncohematologie pediatrică în străinătate

În Uniunea Europeană și în Marea Britanie statutul de medic oncohematolog pediatru este la mare căutare. În țări precum Germania, Franța, Marea Britanie sau țările nordice, oncohematologia pediatrică este considerată o subspecialitate critică și prioritară.

Clinicile din străinătate recunosc automat sau oferă proceduri rapide de echivalare directă pentru rezidențiatul de 5 ani efectuat în România (conform directivelor europene de liberă circulație a cadrelor medicale).

Pachetele salariale pentru un medic oncohematolog pediatru la debut depășesc frecvent 6.000 – 8.000 de euro pe lună, asigurând accesul la laboratoare moderne și colective de cercetare fără a condiționa angajarea clinică de un titlu universitar sau de doctorat.

Rapoartele analizate de European Cancer Organisation (ECO) și publicația Cancerworld avertizează că Europa se confruntă cu un deficit grav de personal medical în servicii oncologice, estimându-se un deficit total de 4,1 milioane de lucrători în sănătate până în 2030.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce dezvăluiri! Soacra lui Nicușor Dan nu s-a ferit și a vorbit despre fiica ei. A spus cu subiect și predicat! Ce a ieșit la iveală despre Prima Doamnă. Mărturia care a stârnit valuri de comentarii
Viva.ro
Ce dezvăluiri! Soacra lui Nicușor Dan nu s-a ferit și a vorbit despre fiica ei. A spus cu subiect și predicat! Ce a ieșit la iveală despre Prima Doamnă. Mărturia care a stârnit valuri de comentarii
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare!
Unica.ro
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare!
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Bernadette Szocs a incendiat „Insula milionarilor”, după frustrarea trăită în Suedia
GSP.RO
Bernadette Szocs a incendiat „Insula milionarilor”, după frustrarea trăită în Suedia
Femeia cu peste 1 milion de urmăritori intervine în scandalul de la FCSB: „Nu e nici 1% apreciat! A trecut printre atâția fotbaliști și nu i-ai spus un «bravo»”
GSP.RO
Femeia cu peste 1 milion de urmăritori intervine în scandalul de la FCSB: „Nu e nici 1% apreciat! A trecut printre atâția fotbaliști și nu i-ai spus un «bravo»”
Parteneri
Imagini rare cu soția și fiica lui Dominic Fritz. Cum arătau când s-au cunoscut, efectiv nu îi recunoști! Ce salariu are și cu ce se ocupă misterioasa soție cu nume exotic și funcție mare a lui Dominic Fritz
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu soția și fiica lui Dominic Fritz. Cum arătau când s-au cunoscut, efectiv nu îi recunoști! Ce salariu are și cu ce se ocupă misterioasa soție cu nume exotic și funcție mare a lui Dominic Fritz
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Avantaje.ro
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]
Tvmania.ro
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]

Știri România

Parteneri
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Adevarul.ro
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Iubita lui David Popovici, declarație inedită de dragoste pentru campion. Mesajul l-a impresionat inclusiv pe Smiley
Fanatik.ro
Iubita lui David Popovici, declarație inedită de dragoste pentru campion. Mesajul l-a impresionat inclusiv pe Smiley
Prețurile mondiale la alimente ar putea urca cu 11,8% în 2026
Financiarul.ro
Prețurile mondiale la alimente ar putea urca cu 11,8% în 2026
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Paradisul sălbatic din România la care turiştii se întorc an de an. Rar mai găseşti loc liber în weekend
ObservatorNews.ro
Paradisul sălbatic din România la care turiştii se întorc an de an. Rar mai găseşti loc liber în weekend
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Parteneri
CFR Cluj, amanetat la propriu » Cine sunt antreprenorii cărora Ioan Varga le predă clubul: acuzații de manipulare a pieței, afaceri cu aur și un puci eșuat
GSP.ro
CFR Cluj, amanetat la propriu » Cine sunt antreprenorii cărora Ioan Varga le predă clubul: acuzații de manipulare a pieței, afaceri cu aur și un puci eșuat
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
GSP.ro
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
Parteneri
Are toate avizele, dar stă blocat. Cine a oprit proiectul Bala
Mediafax.ro
Are toate avizele, dar stă blocat. Cine a oprit proiectul Bala
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani
Wowbiz.ro
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Cine era, de fapt, medicul care s-ar fi aruncat de la etaj la Spitalul Universitar din București
Redactia.ro
Cine era, de fapt, medicul care s-ar fi aruncat de la etaj la Spitalul Universitar din București
11 victime pe un drum din Timiș, după un eveniment rutier cu două autoturisme și un microbuz. Un bărbat și-a pierdut viața
KanalD.ro
11 victime pe un drum din Timiș, după un eveniment rutier cu două autoturisme și un microbuz. Un bărbat și-a pierdut viața

Politic

Parteneri
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
ZiaruldeIasi.ro
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
Șumudică vrea să dea o dublă lovitură la CFR: un jucător lui Rădoi și un super fotbalist de la Galatasaray. Exclusiv
Fanatik.ro
Șumudică vrea să dea o dublă lovitură la CFR: un jucător lui Rădoi și un super fotbalist de la Galatasaray. Exclusiv
Chiar și o singură arsură solară intensă îți poate afecta sănătatea pentru totdeauna
Spotmedia.ro
Chiar și o singură arsură solară intensă îți poate afecta sănătatea pentru totdeauna