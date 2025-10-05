Cum reușesc furnicile să transforme laptele în iaurt

Tradiția, întâlnită în unele regiuni din Bulgaria și Turcia, presupunea adăugarea a patru furnici vii într-un borcan cu lapte de vacă cald, care era apoi îngropat într-un mușuroi peste noapte. Căldura produsă de colonie accelera procesul de fermentare, iar dimineața, laptele devenea un iaurt acrișor și parfumat.

Potrivit studiului coordonat de microbista Veronica Sinotte, de la Universitatea din Copenhaga, furnicile roșii (Formica rufa și Formica polyctena) găzduiesc bacterii producătoare de acid lactic și acetic — aceleași tipuri de bacterii care se regăsesc și în drojdia pentru pâine sau în alte produse fermentate.

Analizele au arătat că bacteriile de pe corpul furnicilor, împreună cu enzimele și acidul formic secretat de insecte, contribuie la îngroșarea și acidifierea laptelui. „Furnicile vii creează un mediu microbian și chimic ideal pentru fermentație”, au explicat autorii cercetării.

Însă atunci când cercetătorii au folosit furnici congelate sau deshidratate, rezultatul a fost diferit: laptele nu s-a fermentat la fel de eficient, iar textura a rămas lichidă.

O rețetă inedită, dar nu lipsită de riscuri

Chiar dacă metoda dă rezultate surprinzătoare, cercetătorii avertizează că nu este sigură pentru uz casnic. Furnicile pot fi purtătoare ale unor paraziți care, în cazuri rare, pot provoca afecțiuni hepatice sau gastrointestinale.

„Nu recomand nimănui să încerce acasă această metodă”, a spus Veronica Sinotte. „Este fascinantă din punct de vedere științific, dar nu sigură pentru consum.”

O legătură între tradiție și știință

Practica de a folosi furnici pentru fermentarea laptelui este veche de secole, dar doar recent a fost analizată în laborator. Cercetătorii consideră că metoda poate oferi informații valoroase despre diversitatea microbiană și despre fermentația naturală, procese care au stat la baza multor alimente tradiționale.

„Iaurtul făcut în fabrică are mereu același gust. Cel făcut acasă, după metode vechi, este unic și reflectă identitatea locului”, a spus antropoloaga Sevgi Mutlu Sirakova, coautoare a studiului.

Bulgaria, patria iaurtului autentic

Bulgaria este considerată locul de origine al iaurtului modern, datorită bacteriei Lactobacillus bulgaricus, descoperită pentru prima dată în această regiune. Tradițiile locale de fermentare, inclusiv cea cu furnici, au fost transmise din generație în generație.

„În satele din regiunea mea, oamenii puteau recunoaște după gust din ce casă venea iaurtul”, a spus Sirakova. „Fiecare gospodărie avea propriul său echilibru între natură, microbii și mâna omului.”

