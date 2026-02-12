Kim Ju Ae, pregătită să preia ștafeta puterii în Coreea de Nord

Această concluzie se bazează pe frecvența vizitelor oficiale ale tinerei și pe titulatura de „copilul iubit” sau „mare îndrumătoare” folosită de presa de stat – un termen rezervat exclusiv elitei conducătoare, potrivit AFP.

De la debutul său public în 2022, Ju Ae a devenit o prezență constantă alături de tatăl său, confirmând continuitatea dinastiei Kim care este la putere de la fondarea statului comunist. Dinastia Kim este la a treia generație, după Kim Ir Sen și fiul acestuia Kim Jong Il, tatăl actualului conducător. Iar Kim Jong Un își dorește să păstreze puterea în familie pentru a patra generație consecutivă.

Parlamentarul sud-coreean Lee Seong-kweun a afirmat, joi, după o informare a NIS, că liderul nord-coreean Kim Jong Un se pregătește să o desemneze moștenitoare a puterii de la Phenian pe fiica sa, Ju Ae. Informația se bazează în special pe o vizită făcută în ianuarie la Palatul Soarelui Kumsusan, mausoleul primilor doi conducători comuniști nord-coreeni, cărora Kim Jong Un și fiica le-au adus omagii împreună.

Ju Ae își însoțește tot mai des tatăl la evenimente sociale importante. Serviciul de informații sud-coreean a mai arătat că va urmări îndeaproape o eventuală prezență a tinerei Kim Ju Ae la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, la sfârșitul lui februarie, fiind relevant în special locul pe care îl va ocupa în ierarhia conducerii.

Kim Ju Ae, posibilă succesoare

Fiica liderului nord-coreean, Kim Ju Ae, a apărut în public pentru prima dată în noiembrie 2022. De atunci, ea a fost văzută frecvent alături de tatăl său, inclusiv la lansări de rachete balistice intercontinentale și parade militare. Potrivit Serviciului Național de Informații din Coreea de Sud, ea este „cea mai probabilă” succesoare a lui Kim Jong-un.

Vârsta oficială a lui Kim Ju Ae nu a fost niciodată dezvăluită de regimul de la Phenian, însă serviciile de informații și analiștii externi susțin că are aproximativ 13 ani.

Anul nașterii este estimat a fi 2012 sau 2013. Primele informații despre ea au venit de la fostul baschetbalist Dennis Rodman, care a menționat că a ținut în brațe „bebelușul Ju Ae” în timpul vizitei sale din 2013.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE