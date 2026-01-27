Impactul viscolului asupra SUA

Viscolul extrem a afectat peste două duzini de state americane, provocând închiderea unor aeroporturi și anularea a mii de zboruri, conform unui comunicat emis de AccuWeather.

„Experții AccuWeather estimează, în cifre preliminare, că pagubele totale și pierderile economice cauzate de viscolul care afectează peste două duzini de state din întreaga țară se vor situa între 105 și 115 miliarde de dolari”, se arată în declarație.

Deși furtuna s-a încheiat, temperaturile de îngheț persistă, iar peste 1 milion de abonați la electricitate rămân fără curent din cauza acumulării de gheață pe liniile de transport.

Facturile de încălzire ar putea fi cu 20-35% mai mari decât în mod normal, iar cererea de energie în orașe precum New York, Philadelphia, Pittsburgh și Baltimore se preconizează a fi semnificativ peste media ultimelor două decenii, între sfârșitul lunii ianuarie și sfârșitul lunii februarie.

Probleme majore cauzate de viscol

Furtuna a generat perturbări semnificative ale lanțului de aprovizionare, închiderea afacerilor și anulări masive de zboruri.

Potrivit AccuWeather, acest viscol ar putea deveni cel mai costisitor eveniment meteorologic sever din zona Los Angeles, după incendiile de vegetație din anii anteriori.

Pentru peste 200 de milioane de americani, viscolul a adus nu doar disconfort, ci și pagube economice semnificative, subliniind vulnerabilitatea infrastructurii în fața unor fenomene meteo extreme.

Peste 160.000 de oameni au rămas fără curent electric, în timp ce peste 4.000 de zboruri au fost anulate înaintea unei furtuni puternice de iarnă care amenință estul Statelor Unite.

