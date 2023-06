Zeci de răniți la un concert din Denver, după ce a căzut grindină cât mingea de golf: „Ca într-un film de groază”

Chiar și cei mai fideli fani au fugit de la concertul lui Tomlinson, după ce bucăți de grindină cât „mingea de golf” și „oul de găină” au lovit mulțimea, înainte ca artistul să urce pe scenă.

this is the size of the hail that was pelting us pic.twitter.com/47MrcuM69l — fern met louis ? TODAY (@fernsrrylou) June 22, 2023

Multiple people are seriously injured by falling hail during at a concert#Morrison #Colorado

pic.twitter.com/Gn4Dci5BPv — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) June 22, 2023

„Sângerez și am cucuie uriașe din cauza grindinii. Sper că toată lumea a reușit să iasă în siguranță”, a fost unul dintre mesajele distribuite pe rețelele de socializare.

„Seara asta a fost cea mai înfricoșătoare noapte din viața mea“, a adăugat Nicole.

„Am condus 8 ore pentru a-l vedea pe Louis Tomlinson, în seara asta la Red Rocks. Ne rugăm pentru toți cei care au fost acolo. Am vânătăi și urme pe tot spatele”, a comentat altă persoană.

drove 8 hours to see #LouisTomlinson tonight at Red Rocks. Praying for everyone who was there tonight. i have bruises and welts all over my back and legs. had to empty out boxes of shirts at the merch stand to be cover our heads. pic.twitter.com/qmGvRHKXUA — jess (@i_jessThompson) June 22, 2023

Recomandări Cum au murit într-o fracțiune de secundă, în adâncul oceanului, pasagerii submarinului Titan. Senzorii secreți ai Marinei SUA au detectat încă de duminică un sunet suspect

„Îmi pare atât de rău. Tocmai am plecat de la concert. Am o mână ruptă”, a relatat altcineva.

„A fost ca într-un film de groază”, a notat altcineva, în dreptul altei filmări cu „furtuna apocaliptică”.

my dad took this right after i was safe backstage. it was straight out of a horror movie. pic.twitter.com/cCzY2jiDIE — madi♡²⁸ (@anditslou) June 22, 2023

Spectacolul a fost anulat, iar peste 90 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Șapte au fost spitalizate.

„Sper că toată lumea este bine! Chiar dacă nu am ținut concertul, vă asigur că voi reveni să cânt pentru voi. Vă transmit toată dragostea!”, a scris Tomlinson, pe Twitter.

Louis Tomlinson. Foto: Hepta

Devastated about the show tonight, hope everyones ok, Ill be back! Even though we didnt play the show I felt all of your passion! Sending you all love! — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) June 22, 2023

Recomandări Fiul miliardarului pakistanez nu voia să meargă în expediția cu Titan: „Era îngrozit, dar i-a făcut pe plac tatălui său”

Vremea a creat și alte probleme în Colorado. Au fost raportate inundații în unele orașe și mai multe tornade.

Playtech.ro Ce droguri a consumat Xonia, prinsă de Poliție! Abia putea să vorbească, riscă închisoarea! EXCLUSIV

Viva.ro Drama actriței din Maria Mirabela. A murit la 34 de ani, după ce a fost răpită și abuzată trei zile, de un fost pușcăriaș

Libertateapentrufemei.ro Wow, Corina Caciuc a înflorit lângă Reghe! Cum arată azi tânăra de 30 de ani. Ce schimbare, ce atitudine!

FANATIK.RO Adevărul despre băiatul de 19 ani de pe submarinul Titan. Cum a ajuns, de fapt, să meargă în călătoria care l-a ucis

Știrileprotv.ro Cum s-a desfășurat tragedia submersibilului Titan. Cronologia evenimentelor | GALERIE FOTO

Observatornews.ro Dezastru pe autostrada A1, după un accident mortal înfiorător. O dubă a fost spulberată de TIR pe contrasens, pe breteaua care face legătura cu DN 7

Orangesport.ro Ce l-a mirat pe Emil Grădinescu după atacul lui George Ogăraru: "El a fost la mine acasă. Nici acum nu-mi vine să cred". Comentatorul crede că ştie motivul apariţiei subiectului

Unica.ro Horoscop egiptean Mihai Voropchievici. Nativii care vor reuși mereu în viață. 'Îi iubește destinul. Sunt ‘bântuiți’ de noroc!'