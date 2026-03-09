Preţurile petrolului au crescut luni cu peste 25%

Miniștrii vor analiza eliberarea rezervelor în cadrul unei conferințe telefonice coordonate de Agenția Internațională a Energiei (AIE), potrivit unui raport publicat de Financial Times.

Ședința de urgență ar urma să aibă loc la ora 8.30 dimineața (ora New York-ului), pentru a discuta impactul războiului cu Iranul, a raportat FT, citând surse anonime apropiate situației.

Informaţia vine în contextul în care preţurile petrolului au crescut luni cu peste 25%, atingând cele mai ridicate niveluri de la jumătatea anului 2022, pe fondul reducerii aprovizionării de către unii producători majori şi al temerilor legate de perturbări prelungite ale transportului maritim, care au cuprins piaţa din cauza extinderii războiului dintre SUA şi Israel cu Iranul.

Trei țări din G7, inclusiv SUA, și-ar fi exprimat până acum sprijinul pentru eliberarea rezervelor de urgență, care sunt deținute de cele 32 de țări membre ale AIE din întreaga lume.

AIE deține rezerve strategice de petrol, ca parte a unui sistem de urgență conceput pentru a ajuta țările să facă față crizelor prețului petrolului. Oficialii americani consideră că o eliberare comună cuprinsă între 300 și 400 de milioane de barili ar fi adecvată, ceea ce ar reprezenta, conform raportului, între 25% și 35% din totalul de 1,2 miliarde de barili aflați în rezervă.

Regula celor 90 de zile care protejează statele UE

Grupurile de coordonare a aprovizionării cu petrol și gaze ale UE se vor reuni, de asemenea, joi, a declarat un purtător de cuvânt, în timp ce monitorizează impactul conflictului asupra rezervelor de petrol ale blocului comunitar. Statele membre ale UE au obligația de a menține stocuri de petrol care să acopere 90 de zile de consum.

Prețul gazelor în Marea Britanie, pentru contractele cu livrare luna viitoare, a crescut luni dimineață cu 19%, ajungând la 163 de pence pe therm. În Europa continentală, prețul de referință a crescut cu 16%, atingând 62 de euro (54 de lire sterline) pe megawatt-oră.

Piețele bursiere s-au prăbușit

Prețurile petrolului au crescut, în timp ce piețele bursiere din Asia, Marea Britanie și Europa continentală au scăzut luni dimineață.

Violențele continue din Orientul Mijlociu au alimentat îngrijorările investitorilor cu privire la o criză de aprovizionare, propulsând petrolul Brent la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani și declanșând o vânzare masivă de acțiuni pe burse.

Indicele britanic FTSE 100, care include cele mai importante companii listate la bursa din Londra, a scăzut cu 1,9%. Indicele DAX din Germania a coborât cu aproape 1%, în timp ce indicele francez CAC 40 a pierdut 0,7%. Indicele Stoxx Europe 600, care urmărește cele mai mari companii de pe întreg continentul, a scăzut cu 1,5%, ștergând toate câștigurile acumulate de la începutul anului până în prezent.

Cel puțin cinci obiective energetice din Teheran și din împrejurimile acestuia au fost lovite de atacuri. De asemenea, compania națională de petrol din Kuweit a anunțat o reducere preventivă a producției pe fondul atacurilor de represalii lansate de Iran.

Strâmtoarea Ormuz, prin care trece de regulă aproximativ o cincime din volumul global de petrol și gaze transportate pe mare, este, în fapt, închisă de o săptămână.

Preţurile petrolului au înregistrat luni o creştere impresionantă de aproximativ 25%, atingând cel mai înalt nivel de la mijlocul anului 2022, în contextul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite, Israel şi Iran, iar situația seamănă cu un șoc energetic global, similar cu cel din anii 70, informează Reuters.



