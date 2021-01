Știri România Gabriel Cotabiță, internat în spital cu COVID-19. Aela, fiica acestuia: „Nu este o formă gravă, nu este intubat” De Bobi Neacșu, . Ultimul update Marți, 05 ianuarie 2021, 21:17

Gabriel Cotabiţă se află internat la spital, după ce a fost diagnosticat cu COVID-19, a anunţat fiica artistului, Aela. Acesta are o formă uşoară, dar are nevoie de supraveghere medicală, având în vedere că are şi alte probleme medicale, informează Spynews.