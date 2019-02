Președintele Uniunii Naţionale pentru Progresul României a făcut această declarație într-o conferință de presă la Borșa.

„Partidele Pro România și PLUS sunt partide de Intelligence' spre deosebire de ei, eu sunt militar cu gradele la vedere, eu știu ce înseamnă muncă de teren. Imnul nostru este „Noi suntem români', iar oamenii pentru care am făcut ceva vin lângă mine și sperăm să avem șansa noastră.

Am mai avut-o, ne-am ținut de cuvânt, câteodată în politică greșești dacă te ții de cuvânt, dacă nu trădezi, noi nu trădăm, mergem înainte și sper să devenim mai înțelepți și românii să ne dea încrederea lor” a spus Gabriel Oprea, potrivit jurnalmm.ro.

Liderul UNPR a mai adăugat, vorbind despre președintele Pro România, Victor Ponta, că acesta 'ar trebui să se ridice în picioare' când îi aude numele.

„Am lucrat cu Victor Ponta , i-am botezat și copilul. (…) Cred că Victor Ponta , în primul rând, când îmi aude numele cred că trebuie să se ridice în picioare fiindcă eu am fost de cuvânt, am fost serios, nu l-am trădat și poate că și mi-am schimbat destinul, datorită lui Victor Ponta, un foarte bun și abil politician”.

