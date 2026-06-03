Erată: Într-o primă variantă a articolului a apărut informația greșită conform căreia Gabriela Drâmbă a fost căsătorită după 1990 cu actorul Gheorghe Dinică (1934-2009). Verificările amănunțite au arătat că a fost vorba despre o confuzie, iar partea din articol care conținea amănunte despre mariaj a fost eliminată. Cerem scuze cititorilor pentru inducerea în eroare!

Articolul original:

La eveniment au fost etalate peste 30 de piese provenite din colecția Gabrielei Drâmbă, între care un ceas Tissot Saphir din aur, de mână, de damă – la un preț de pornire de 5.000 de euro, o brățară din aur alb, decorată cu diamante – 3.000 de euro, o broșă din aur bicolor, decorată cu email, turcoaze și perle – de la 2.000 de euro și un set format din pereche de cercei și inel din aur, decorate cu perle – de la 1.000 de euro.

Valoare istorică și documentară

Casa de licitație a mai mediatizat scoaterea la vânzare a unui ceas Flamor din aur, de mână, de damă – preț pornire 3.000 de euro; un inel din aur alb, decorat cu acvamarin și diamante – preț pornire 1.500 de euro și un colier din aur roșu, decorat cu carneolă, acesta din urmă la un preț de pornire de 3.000 de euro.

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„Valoarea acestei colecții nu poate fi redusă la o sumă de bani, cu atât mai mult cu cât vorbim despre peste 30 de bijuterii, fiecare cu propriile caracteristici, materiale și estimări. Dincolo de valoarea intrinsecă a aurului, diamantelor și a celorlalte pietre prețioase care le compun, aceste piese au o importantă valoare istorică și documentară, dată de proveniența lor.

Faptul că au aparținut Gabrielei Drâmbă, fosta soție a împăratului Bokassa I, le transformă în martori ai unei epoci și ai unui context istoric aparte, aflat la intersecția dintre putere, diplomație și lumea luxului din a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Pentru colecționari, proveniența reprezintă adesea o componentă la fel de importantă precum materialul din care este realizat obiectul, deoarece oferă acea dimensiune umană și istorică ce nu poate fi replicată. În acest sens, colecția doamnei Drâmbă nu este doar o selecție de bijuterii valoroase, ci și un fragment de istorie personală și internațională, conservat prin intermediul unor obiecte care își păstrează atât frumusețea, cât și capacitatea de a spune povești peste generații”, a declarat, pentru Libertatea, Anca Bejan – director comunicare Casa de Licitații A10 by Artmark.

Gabriela Drâmbă nu a dorit să facă vreo declarație, nici legat de viața și cariera sa și nici de colecția de bijuterii pe care o vinde la licitația din 4 iunie a.c.

Cum a ajuns soția unui președinte african

Gabriela Drâmbă s-a născut în 1946, la Târgu Mureș, absolvind Liceul „Gheorghe Lazăr” din București și ulterior Facultatea de Chimie Alimentară din Galați. Gabriela Drâmbă a fost racolată din tinerețe de Securitate, conform informațiilor publice existente. Pas cu pas, a ajuns să frecventeze cercuri înalte.

La un moment dat, femeia a cunoscut în București un tânăr italian bogat, care s-a îndrăgostit de ea și a cerut-o în căsătorie. Planurile de viitor ale cuplului s-au schimbat după vizita în România comunistă a lui Jean-Bédel Bokassa, președinte al Republicii Centrafricane din 1965, funcție în care ajunsese după un puci. În vara lui 1970, președintele Bokassa a ajuns pentru prima oară în România și a fost cucerit de frumusețea Gabrielei Drâmbă.

Profitând de slăbiciunea lui Bokassa pentru agentul Securității, Nicolae Ceaușescu a forțat-o să meargă la Bangui, capitala Republicii Centrafricane, în calitate oficială de traducător cu un ansamblu folcloric. În 1975, Gabriela Drâmbă s-a căsătorit cu Jean-Bédel Bokassa, locuind într-un palat luxos. Viața sa a fost extrem de dură, fiind terorizată, potrivit propriilor mărturii, de excesele de gelozie ale președintelui african, precum și de abuzurile sale bahice și sexuale constante.

În februarie 1976, din relația celor doi s-a născut Anne de Berengo Bokassa, care avea să se stabilească ulterior în Franța și să ajungă lider sindical la Confederația Generală a Muncii (Confederation Generale du Travail). Fata celor doi a refuzat să acorde vreodată vreun interviu.

În 1976, președintele Jean-Bédel Bokassa, mare admirator al lui Napoleon Bonaparte, s-a autoproclamat „împăratul Bokassa I”, transformând Republica Centrafricană în „Imperiul Centrafrican”. Gabriela Drâmbă l-a convins în 1977 pe acesta să accepte divorțul și să o lase să plece în Franța cu fiica sa. Gabriela Drâmbă a fost cea de-a 12-a soție a președintelui african, care a avut în total 18 neveste și 39 de copii legitimi.

Bokassa a condus Republica Centrafricană prin teroare până în 1979, an în care a fost detronat în urma unei operațiuni organizate de Franța. După detronare a fugit în exil, în Libia, Coasta de Fildeș și Franța. A revenit în țară cu gândul de a organiza o nouă lovitură de stat, însă în 1986 a fost arestat și condamnat la moarte prin spânzurare, pedeapsa fiind ulterior comutată la 20 de ani de închisoare. A fost eliberat în 1996, murind în același an, la vârsta de 75 de ani, după un atac de cord.

Jean Bedel Bokassa și Gabriela Drâmbă în 1975. Foto: France Culture

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