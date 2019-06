Primarul Capitalei a fost întrebată cum vede faptul că Marian Oprişan va elabora strategia politică a partidului.

„Mă îngrozesc. Dacă după elucubraţiile spuse de domnul Oprişan în CEx ul trecut, ne mai bazăm pe dumnealui să ne facă strategia politică a partidului, eu ce să spun? O să citesc partea care nu e scrisă de dumnealui”, a afirmat Firea.

„Să nu încep eu să spun despre greşelile gramaticale”, a mai spus Firea, despre atacul lui Marian Oprişan la adresa lui Paul Stănescu.

Firea l-a acuzat pe Oprişan că i-a cerut soţului ei, Florentin Pandele, să îl ajute dă preia partidul, în perioada în care la şefia partidului se afla încă Liviu Dragnea.

Gabriela Firea a spus că nu va candida la Congresul din 29 iunie, pentru că se va afla în spital şi a precizat că, din câte ştie, se vor alege doar funcţiile de preşedinte, preşedinte executiv şi secretar general, care acum sunt interimare.



„Nu vor fi scoase la concurs ca la multinaţională decât poziţia de preşedinte, preşedinte executiv şi secretar – cele care sunt interimar. (…) Nu pot să particip la congres pentru că exact în acea perioadă eu am programată acea intervenţie chirurgicală. Teoretic, orice se poate reprograma, doar nu mă operez în străinătate, la un profesor mare care nu mă primeşte decât în ziua şi noaptea aceea. Mă operez în România, la Spitalul ‘Cantacuzino’, cu aceiaşi medici extraordinari cu care am fost şi în operaţia anterioară”, a afirmat Firea.



Vicepreşedintele PSD a subliniat că nu se teme de competiţie.



„Nu mă tem de competiţie, dar trebuie să-ţi doreşti foarte mult un anumit lucru. Sunt mai multe aspecte pe care nu pot să le spun în faţa dumneavoastră, chiar nu mă forţaţi să spun anumite lucruri, pentru că nu ar fi corect, ele trebuie spuse în partid şi acolo să rămână. Şi aşa, ce citesc după şedinţe pe aşa-zisele site-uri şi surse mă îngrozesc şi mă întreb de multe ori dacă am participat la aceeaşi şedinţă. 5% este adevărat, dar până la 100% este mult”, a mai afirmat Gabriela Firea.

Citeşte şi:

Consiliul Europei a cerut „urgent” avizul Comisiei de la Veneția în legătură cu dizolvarea Parlamentului de la Chișinău