Eliminarea controversată a lui Ilie Covrig

Anul trecut, candidatura lui Covrig a fost acceptată pentru funcția de director general interimar al Romsilva, chiar dacă a prezentat atunci o adeverință similară.

Mai mult, conform legislației, adeverințele medicale pentru funcții de conducere sunt de obicei eliberate de medici specializați în medicina muncii, nu de medicii de familie.

Într-un gest considerat de unii drept bizar, președintele Consiliului de Administrație, Dan Achim, i-a solicitat lui Covrig, în ultima zi de depunere a dosarelor, să trimită o adeverință de la medicul de familie până pe 18 februarie, ora 12.00.

Covrig s-a conformat și a trimis documentul cerut, însă a fost notificat ulterior că dosarul său a fost respins deoarece adeverința a fost depusă „ulterior datei limită de depunere a dosarelor”, care era 16 februarie.

Decizia de a-l elimina din competiție ridică suspiciuni, mai ales că Ilie Covrig este cunoscut pentru poziția sa vocală împotriva corupției din Romsilva. Potrivit România Curată, Covrig a depus în trecut mai multe sesizări penale împotriva unor directori ai regiei și a colaborat cu Direcția Națională Anticorupție (DNA) în investigarea unor dosare.

El a fost, de asemenea, implicat în inițiative menite să combată tăierile ilegale de păduri în județul Mureș, implementând sisteme de monitorizare video și GPS pentru urmărirea transporturilor de lemn.

Aceste acțiuni i-au adus însă și critici și presiuni. De-a lungul timpului, au fost făcute mai multe încercări de a-l înlătura de la conducerea Direcției Silvice Mureș, inclusiv printr-un dosar disciplinar care s-a dovedit nefondat.

Alți candidați eliminați din cursa pentru șefia Romsilva

Pe lângă Ilie Covrig, alți candidați au fost excluși din concurs: Gheorghe Dan Boariu și Gheorghe Mihăilescu (pentru că au procese cu RNP Romsilva), Costel Petcu (pentru depunerea unui cazier de PFA în locul celui fiscal personal) și Ilie Dobre (pentru dosar incomplet).

Candidații rămași în cursă

În cursă au rămas opt candidați: Adrian Băban, Remus Petrușe, Octavian Anghel, Ionuț Sorin Banciu, Mugurel Nicolae Ghinescu, Cristian Sorin Nicolicioiu, Cezar Tulbure și Jean Vișan.

Adrian Băban, cu peste 30 de ani de experiență în Romsilva și specializare în exploatarea resurselor forestiere, este unul dintre favoriți. A coordonat prima licitație internațională de bușteni organizată de Romsilva în 2023.

Un alt candidat important este Octavian Anghel, director al fondului forestier din septembrie 2025, activ în Romsilva din 1999. De asemenea, Ionuț Sorin Banciu, conferențiar universitar la USAMV București, este o prezență notabilă în competiție, dar care a fost implicat recent într-o controversă legată de un scandal al apei potabile în Prahova.

Mugurel Nicolae Ghinescu, șeful Ocolului Silvic București, și Cristian Sorin Nicolicioiu, directorul Direcției Silvice Mehedinți, completează lista candidaților cu experiență vastă în domeniu. Cezar Tulbure, cu studii în silvicultură, drept și psihologie, precum și Jean Vișan, doctor în silvicultură, aduc expertiză diversificată în competiție.

Romsilva, o instituție sub presiune

Romsilva administrează peste trei milioane de hectare de pădure, 22 de parcuri naționale și naturale și 12 herghelii de stat, fiind responsabilă pentru aproape jumătate din suprafața împădurită a României. Instituția a fost însă implicată în numeroase scandaluri de corupție și acuzații de gestionare defectuoasă.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a subliniat importanța alegerii unui specialist capabil să transforme și să eficientizeze Romsilva: „Am văzut ce a însemnat să fie acaparată această instituție în ultimii ani de zile de tot felul de grupuri de interese. Nu mai poate fi acesta viitorul instituției care se ocupă de administrarea pădurilor României”.

România Curată a atras atenția asupra unor nereguli din cadrul Romsilva, inclusiv bonusurile controversate acordate angajaților la pensionare, în valoare totală de aproape 23 de milioane de euro în doi ani.

Un exemplu elocvent este cel al fostului director Teodor Țigan, care a primit o primă de pensionare de 100.000 de euro și ulterior a fost reangajat ca director al Direcției Silvice Arad.

Decizia finală privind numirea noului director general al Romsilva aparține Consiliului de Administrație, nu Ministerului Mediului. Această hotărâre este extrem de importantă pentru viitorul gestionării pădurilor României, în contextul unor lungi istorii de abuzuri și controverse legate de această instituție.

