„Este un om de stânga, nu ştiu dacă mai vrea să revină în PSD. Dacă mă întrebaţi pe mine, şi nu m-am consultat cu el, eu cred că eram mult mai bine când eram toţi împreună”, a spus Firea.

Primarul Capitalei a precizat că rămâne ca şi Victor Ponta să îşi dorească să revină în partid, sau să se stabilească un sistem de alianţe, aşa cum este normal.

Întrebată dacă Marian Neacşu, Adrian Ţuţuianu şi ceilalţi lideri plecaţi sau daţi afară din partid ar trebui să revină în PSD, Firea a răspuns: „Să se întoarcă în PSD, alături de Victor Ponta sau să facem un sistem de alianţe”.

Firea a amintit că, în momentul când a semnat scrisoarea prin care se cerea plecarea lui Liviu Dragnea din fruntea partidului, au fost 20 de semnături şi încă 10 cu promisiune clară de a susţine acest demers, iar în CExN au rămas doar şase. „Uitaţi ce am păţit cu toţii”, a completat ea, arătând că PSD are şansa să renască.

Firea: „Sunt colegi care m-au sunat și mi-au spus că sunt cea mai îndreptățită persoană să preiau președinția partidului!”

Sunt colegi care m-au sunat și mi-au spus că sunt cea mai îndreptățită persoană să preiau președinția partidului. Au spus că sunt om de echipă. Nu-mi doresc acest lucru, am și precizat în noaptea alegerilor. Statutar, este normal ca dna Viorica Dăncilă să preia interimatul de președinte. Îl susțin pentru poziția de președinte executiv interimar pe dl Paul Stănescu, care alături de mine și alți colegi am avut multe de pătimit pentru că am semnat acea scrisoare și am avut curajul să ne menținem punctul de vedere. Știți că a fost și dat afară din Guvern, din poziția de vicepremier, ministrul Dezvoltării Regionale. Cred că nu trebuie să plătim polițe, cred că trebuie să se facă dreptate. Cetățenii trebuie să fie consultați, partidul trebuie să fie întrebat, forurile de conducere trebuie să fie transparente și cu adevărat consultate. Nu venit cu decizia și toată lumea să tacă”, a spus Firea.

Ea a mai spus că în acest moment, în PSD este o stare de bulversare, după pierderea alegerilor şi condamnarea lui Liviu Dragnea

„Deocamdată, nu cred că și-au revenit nici colegii, este o stare de bulversare, atât de rezultatul de la vot, cât și de sentință de ieri. Eu cred că și dușmanii domniei sale îi transmit sănătate, este uman și firesc. Ati văzut ce curajoasă am fost și ați văzut ce am pățit”, a spus Gabriela Firea.

