„CSAT-ul trebuie sa intervina! Populatia este pusa in pericol! Am avut rabdare si am asteptat o explicatie verosimila din partea Guvernului, prin Ministerul Mediului! […] Astfel de “accidente” de poluare […] ne omoara incet dar sigur”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Apoi a continuat: „Cum poti sa te numesti Minister al Mediului si ieri sa postezi pe FB, palid, fara nicio ingrijorare, ca e un incendiu de vegetatie prin Ilfov, pe la Peris, si sa nu trimiti controale si verificari drastrice in zona? Unde e ministrul? De ce nu e pe teren??”.

Este strigator la cer! Se musamalizeaza ceva! Este cineva acoperit! Se intampla ceva necurat si Garda de mediu, care apartine de Ministerul Mediului, sigur stie si nu comunica cinstit cetatenilor! Gabriela Firea, primar Bucureşti:

„Iar azi vii nonsalant […] sa spui ca arde o fosta ferma de porci de la Peris. Care, iata, a poluat jumatate si Ilfov si aproape tot Bucurestiul!”, a „tunat” Firea.

Locuitorii din zona de nord a Capitalei au reclamat, în această dimineaţă, că aerul este irespirabil. Probleme cu calitatea aerului sunt şi în sectorul 6, a informat Libertatea.

Ministrul mediului, Costel Alexe, a explicat pentru Libertatea că „ard bazinele unei foste ferme de porci”

