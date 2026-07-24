Potrivit Engadget, cercetătorii conduși de Andreas Güntner au dezvoltat „o fiolă”, ca să vorbim în termeni de șoferie autohtonă, care în loc să vadă dacă ai consumat alcool detectează nivelul de acetonă din respirație, un indicator al arderii grăsimilor.

Acest dispozitiv, denumit comercial Nutrion, a fost testat deja pe 12 participanți în cadrul unui studiu publicat în revista științifică Device.

Cum funcționează dispozitivul

În timpul arderii grăsimilor, corpul produce cetone în sânge și acetonă în respirație. „Acetona este un produs secundar al transformării grăsimilor în energie”, explică Engadget.

Deși măsurarea acestor substanțe este de obicei efectuată în laboratoare specializate, unde condițiile pot fi strict controlate, noul device elimină aceste bariere prin integrarea unui filtru împotriva umidității și a contaminanților.

În plus,gadgetul este acompaniat de o aplicație mobilă care ghidează utilizatorul să respire corect. Aplicația monitorizează presiunea respirației și ajustează momentul colectării probelor pentru a asigura măsurători precise, comparabile cu cele obținute din analizele de sânge.

Utilizări practice

Rezultatele studiului au arătat că dispozitivul oferă rezultate similare cu cele obținute în laboratoare în diferite scenarii de alimentație și exerciții fizice. Nutrion ar putea avea multiple aplicații, de la monitorizarea eficienței terapiilor GLP-1, utilizate în tratamentele pentru obezitate și diabet, până la ajustarea metabolismului sportivilor de performanță.

De asemenea, Nutrion se aseamănă cu un alt dispozitiv mai vechi, numit Lumen, care măsura arderea grăsimilor prin analiza dioxidului de carbon din respirație, însă metoda bazată pe acetonă ar putea oferi rezultate mai precise în afara laboratoarelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE