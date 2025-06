„Să onorăm emblema națiunii noastre și steagul cu stele și dungi care ne unește pe toți. În timp ce arborăm steagul națiunii noastre și reflectăm asupra valorilor pe care le reprezintă, să sărbătorim libertatea, curajul și reziliența care fac țara noastră măreața”, a transmis Pentagonul, condus de fostul prezentator de la Fox News Pete Hegseth, acuzat că a transmis planuri de război pe un grup de chat în care erau soţia, fratele şi avocatul său

Dar imaginea atașată postării includea și două imagini mici care par să reprezinte nu drapelul american, ci steagul Rusiei.

Happy Flag Day! 🇺🇸



Let us honor the emblem of our nation and the stars and stripes that unite us all. As we display our nations flag and reflect on the values it represents, lets celebrate the freedom, courage and resilience that makes our country great. pic.twitter.com/nivJsGH5cQ — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) June 14, 2025

Reacțiile pe internet nu au întârziat. Jessica Berlin, expertă în geopolitică, a declarat: „Nu e nimic de văzut aici, doar Departamentul Apărării al Statelor Unite care urează tuturor o zi fericită a steagului Rusiei”.

Profesorul de economie Roman Șeremeta a spus: „Departamentul Apărării al SUA a felicitat americanii de Ziua Drapelului. Doar că cele două steaguri mici sunt rusești”

Ziua Drapelului American este sărbătorită anual pe 14 iunie în Statele Unite.

La 4 iulie 1960 era adoptat noul steag american, în urma admiterii statului Hawaii ca fiind cel de-al 50-lea stat al SUA, în august 1959. Drapelul are formă dreptunghiulară, iar pe el sunt imprimate 13 dungi orizontale colorate alternativ, 7 în roşu şi 6 în alb, începând şi terminând cu câte o dungă roşie, şi având un dreptunghi albastru închis.

Cele 50 de pentagoane stelate semnifică cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii, iar cele 13 benzi orizontale, 7 roşii şi 6 albe, semnifică cele 13 foste colonii ale Marii Britanii.

Drapelul SUA este cunoscut şi sub denumirile „Old Glory”, the „Stars and Stripes” or the „Star-Spangled Banner”. Ultimul nume provine de la titlul Imnului Naţional al SUA, care începe cu „Oh, say can you see by the dawns early light … the Star-Spangled Banner…”, potrivit agenției Rador.

Incidentul vine în contextul unor discuții recente între liderii Rusiei și SUA, care au vorbit la telefon.

Donald Trump, care a împlinit 79 de ani sâmbătă, a spus că Vladimir Putin l-a sunat „ca să-mi ureze La mulți ani!, dar, mai important, pentru a vorbi despre Iran, o țară pe care o cunoaște foarte bine”.

Am vorbit pe larg. Mult mai puțin timp a fost alocat discuției despre Rusia/Ucraina, dar asta va fi pentru săptămâna viitoare. El consideră, la fel ca mine, că acest război dintre Israel și Iran ar trebui să înceteze, iar eu i-am explicat că și războiul lui ar trebui să se încheie.