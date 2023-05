Variety a postat mai întâi un videoclip cu gândacul care urcă treptele, în timp ce Kevin Mazur îi face fotografii la foc automat.

Imaginile s-au viralizat rapid și au apărut filmări realizate și din alte unghiuri.

She is a icon, she is a legend, she is the moment https://t.co/bjAYlmML7M — philip lewis (@Phil_Lewis_) May 2, 2023

„Gândacul a plătit cei 50.000 de dolari?”, a comentat cineva, cu referire la costul exorbitant al unui bilet la evenimentul anual organizat la Muzeul Metropolitan de Artă.

Ulterior, tot Variety a anunțat „decesul vietății”.

It is with deep sadness that we must report the #MetGala cockroach was stepped on. #RIP pic.twitter.com/cqtmfFNaKV — Variety (@Variety) May 2, 2023

La scurt timp după „incident”, Rihanna a apărut și a „restabilit ordinea” la gală, readucând atenția mulțimii înapoi unde îi era locul.

Gândacii sunt cel mai des întâlniți dăunători din New York City, iar prezența lor este adesea un motiv de frică și dezgust.

Potrivit American Housing Survey, 1 din 6 newyorkezi a raportat că a văzut gândaci în casele lor.

