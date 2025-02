Între timp, bătaia, înregistrată de camerele corporale ale gardienilor, a fost făcută publică. Pe imagini se observă cum bărbatul de culoare, încătușat, este lovit cu bestialitate de agenții penitenciari. Acesta se afla închis din 2017.

‼️UPDATE: The 6 WHITE RACIST Prison Guards Caught On Camera LAUGHING while they BEAT a Handcuffed BLACK MAN Robert Brooks To DEATH, Are NOW Being Charged With MURDER 👏🏾



📍NEW YORK



QUESTION 🙋🏽‍♂️: DO YOU THINK THEY WILL ACTUALLY GET CONVICTED OR WILL PRIVILEGE SAVE THEM? pic.twitter.com/Wf0Xq5uHyd