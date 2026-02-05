O stea devorată și un jet spectaculos

Gaura neagră, de aproximativ 5 milioane de ori mai masivă decât Soarele, a devorat o pitică roșie cu o masă de doar o zecime din cea a astrului nostru. Întâlnirea fatală dintre stea și gaura neagră a declanșat un eveniment rar, cunoscut ca perturbare mareică, în care gravitația extremă a rupt steaua în bucăți, transformând-o în gaz.

Un detaliu remarcabil al acestui eveniment este întârzierea de doi ani până la emiterea unui jet de gaze fierbinți în spațiu, care, de atunci, a continuat să se intensifice.

„Creșterea exponențială a luminozității acestei surse este fără precedent. Acum este de aproximativ 50 de ori mai strălucitoare decât atunci când a fost descoperită pentru prima dată. Este extrem de neobișnuit”, a declarat Yvette Cendes, astrofizician la Universitatea din Oregon și autoarea principală a studiului.

Fenomenul „spaghetificării”

Un astfel de eveniment are loc atunci când un obiect ajunge prea aproape de „orizontul evenimentului” unei găuri negre, punctul din care nimic nu mai poate scăpa. Forțele gravitaționale extreme sfâșie steaua, transformând-o într-un flux de resturi, proces denumit sugestiv „spaghetificare”.

O parte din această materie sfârșește prin a fi absorbită de gaura neagră, în timp ce restul este expulzat violent sub formă de jeturi de gaz.

„Lumina radio strălucitoare pe care o vedem cu telescoapele noastre este produsă de materia stelară care s-a apropiat, dar nu a traversat niciodată «orizontul evenimentelor» – ca un bebeluș mofturos care își mestecă mâncarea și o scuipă violent înapoi, în loc să o înghită”, a explicat Kate Alexander, astrofizician la Universitatea din Arizona și co-autoare a studiului.

De ce este un fenomen atât de rar?

Acest jet, denumit jet relativist, a continuat să crească în intensitate timp de șase ani, fiind unul dintre cele mai puternice astfel de fenomene observate vreodată. Totuși, motivul pentru care acest eveniment este atât de spectaculos rămâne necunoscut.

„Cât despre cauzele jetului relativist, nu le știm de fapt și reprezintă un domeniu activ de cercetare. Probabil are legătură cu câmpurile magnetice din jurul găurii negre, dar, în mod clar, trebuie să fie și ceva neobișnuit”, a spus Cendes.

Cercetătorii estimează că jetul ar putea atinge intensitatea maximă până la sfârșitul anului 2026 sau în 2027. După acest vârf, emisiile ar trebui să scadă lent, iar fenomenul ar putea fi observat încă un deceniu sau chiar mai mult.

„Este un eveniment pe care îl vom monitoriza îndeaproape pentru a înțelege mai bine dinamica și comportamentul găurilor negre”, a adăugat Alexander.

