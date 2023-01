Gelozie, denunțuri la DNA și concursuri trucate în instituția care împarte banii pentru agricultură de la Uniunea Europeană

Directoarea Mariana Turcescu e acuzată că ar fi înlesnit o angajare la APIA Argeș, în schimbul unei reparații la mașină. Petre Dumitrache, soțul candidatei admise în funcția de consilier debutant, deține un service auto, iar livrarea subiectelor înaintea concursului s-ar fi făcut după un scenariu pus la cale de cele două șefe APIA Argeș, acuză procurorii.

APIA este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Agriculturii. Din 2007, agenția coordonează și alocă fondurile UE destinate fermierilor. Subvențiile APIA pot fi acordate persoanelor fizice și juridice, cooperativelor sau grupurilor de producători care vor să primească sprijin pentru culturi agricole, livezi, agricultură ecologică sau creșterea animalelor.

Libertatea a mai scris despre scandalurile din instituție. Recent, o funcționară de la centrul Sighet a fost repusă în funcție în instanță, după 7 ani de procese. Șefa care a dat-o afară în 2016 refuză să-i dea de lucru și o ține în birou în fața unui calculator neconectat la internet.

Denunț făcut de un director APIA trimis, la rându-i, în judecată

Turcescu s-a apărat spunând că acuzațiile sunt pure invenții, iar denunțătorul este un fost director adjunct din APIA – aparatul central, Bogdan Dumitru Dumitrașcu, care ar fi acționat în felul acesta pentru a se răzbuna „pe fosta sa relație”, nimeni alta decât fiica omului care deține atelierul auto, Cristina Dumitrache, angajată și ea la APIA.

Mariana Turcescu, fostă Pană, directorul executiv al APIA Argeș

Bogdan Dumitrașcu a fost trimis și el în judecată, în 2021, pentru trafic de influență.

A fost prins în flagrant în timp ce încasa prima tranșă a mitei, 2.000 de euro, bani pe care-i ceruse pentru a facilita o angajare în agenție. Dumitrașcu a fost condamnat recent într-o primă instanță, cu acord de recunoaștere, la un an și șase luni de închisoare cu suspendare și 70 de zile de muncă în folosul comunității.

Bogdan Dumitru Dumitrașcu, cel care a făcut denunțul și fost director adjunct din APIA

În urma dosarului, Dumitrașcu a fost destituit din funcția de director general adjunct al APIA – Central.

„Răzbunare și gelozie”

Directoarea din Argeș a precizat, într-un comunicat remis presei, că denunțul lui Dumitrașcu a fost pus în mișcare din „răzbunare și gelozie la adresa fostei sale relații”. N-a precizat ce legătură are cu criza de gelozie a lui Dumitrașcu.

Mariana Turcescu e căsătorită din vara anului trecut cu un alt director adjunct de la vârful aceleiași instituții, Cornel Turcescu.

Dumitrașcu și Turcescu se cunosc foarte bine. Au preluat în același timp funcții importante la APIA Central, în 2016, ca directori adjuncți, când la conducerea agenției a ajuns liberalul Adrian Pintea.

Cornel Turcescu, actualul soț al Marianei Turcescu | Foto: anchetaonline.ro

Pe lângă faptul că sunt amândoi din Vâlcea, îi mai leagă și achizițiile scumpe fără acoperire în datele furnizate în declarațiile de avere, scria Valeriu Nicolae într-un material publicat în 2021 în Libertatea. Scandalul de la APIA Argeș îi aduce din nou împreună, dar acum personajul principal este Mariana Turcescu, fostă Pană.

În 2022, Turcescu a cerut-o în căsătorie, Dumitrașcu a denunțat-o la DNA.

„Mariana, o tânără care trăiește și crește odată cu democrația din România”

„Mari Pană” lucrează din 2006 în cadrul instituției și a devenit șefa centrului județean în 2019.

Directoarea APIA Argeș este fiica lui Marin Pană (PSD), primarul care a condus vreme de 24 de ani administrația publică din Recea, o comună aflată la aproape 50 de kilometri de Pitești. În 2013, Mariana era privită drept noua promisiune a tineretului social-democrat Argeș, devenind vicepreședintele organizației TSD a județului. A obținut vizibilitate la un congres local, când a spus că scriitorul ei preferat este Mark Taiwan (n.r. – Mark Twain).

Despre șefa din Argeș s-au scris multe de-a lungul vremii, inclusiv o biografie pe vremea în care era doar adjunctă la centrul județean al APIA. Titlul acesteia e „Mariana, o tânără care trăiește și crește odată cu democrația din România”, iar autorul e Ion Cârstea, originar și el din Recea și cunoscut mai degrabă pentru volumele legate de fotbal, „Cu tricolorii în jurul lumii” sau „Odă fotbalului”.

Oda Marianei a fost lansată în 2017, la „Galeriile Ilfoveanu” din Pitești.

Și-a angajat sora la APIA Argeș după ce a devenit șefa centrului județean

În 2019, fostul șef al APIA Argeș a ieșit la pensie, astfel că Mariana Pană s-a înscris și a luat concursul pentru ocuparea funcției rămase vacante. Câteva luni mai târziu, sora ei e angajată pe un post de consilier superior la centrul local Costești, aflat în coordonarea APIA Argeș, pe un salariu de bază de puțin peste 8.000 de lei.

Agenția Națională de Integritate (ANI) intervine și semnalează posibilitatea existenței unui conflict de interese penal.

„Mariana Pană a semnat un act prin care s-a obținut un folos de natură patrimonială pentru sora sa, prin emiterea și semnarea unei decizii, conform căreia, începând cu data de 25 noiembrie 2019, aceasta a fost numită în funcția de consilier superior la APIA Centrul Județean Argeș – Centrul Local Costești”, preciza ANI, care a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești pentru cercetarea directoarei de la APIA Argeș.

La finalul anchetei s-a decis neînceperea urmăririi penale.

Cerută în căsătorie la etajul 154 în Burj Khalifa

În vara anului trecut, Mariana Pană s-a căsătorit cu Cornel Turcescu, numărul doi din APIA Central. Știrea a apărut în exclusivitate pe portalul anchetaonline.ro.

„În primăvară, au fost în concediu în Dubai, iar când se aflau în vizită la Burj Khalifa, la etajul 154, Cornel Turcescu a cerut-o în căsătorie, într-un mod cât se poate de romantic, legământul lor fiind pecetluit cu un superb inel cu diamant. Petrecerea de cununie civilă a avut loc în Mamaia Nord, într-un local privat, cu circuit închis, pe malul apei”, aflăm din materialul publicat în ziarul piteștean.

Subiectele înaintea examenului

La două zile după nuntă, Mariana Pană, proaspăt devenită Turcescu, s-a prezentat la sediul DNA pentru percheziția informatică într-un dosar care viza un concurs pe care l-a organizat la APIA Argeș.

Suspiciunile procurorilor erau legate de faptul că Pană și adjuncta sa ar fi favorizat o candidată la ocuparea unui post de consilier debutant, livrându-i subiectele înaintea examenului.

Răsplata pentru acest ajutor ar fi fost o reparație auto la mașina directoarei APIA, soțul candidatei admise în urma „concursului” având un service auto.

Mariana Turcescu a legat problemele sale cu justiția de cazul Dumitrașcu

Înainte de Crăciun, DNA a anunțat trimiterea în judecată a Marianei Turcescu și a adjunctei acesteia, situație care atrage suspendarea lor din funcții până la finalizarea procesului.

Mariana Turcescu a ieșit cu un comunicat de presă în care l-a indicat pe Bogdan Dumitrașcu, fostul coleg de la vârful APIA al soțului ei, drept sursa problemelor sale cu DNA.

Dumitrașcu a fost condamnat la un an și șapte luni de închisoare și 70 de zile de muncă în folosul comunității, pentru trafic de influență, după ce a acceptat, în schimbul unei sume de bani, să înlesnească o angajare în APIA. A fost prins în flagrant când a luat prima „tranșă”, în valoare de 5.000 de lei, pentru angajarea unei pile în APIA. Dumitrașcu i-a cerut 2.000 de euro unei colege din APIA Călărași, Aureliana Vîlsan, ca să-i angajeze fiica la București și apoi s-o transfere acasă, la agenția din Oltenia.

Dumitrașcu lucrase la centrul din Călărași înainte să fie promovat director adjunct la București, iar familia lui a făcut inclusiv concedii împreună cu cea a denunțătoarei.

„Nu sunt vinovată de comiterea niciunei infracțiuni”

„Nu sunt vinovată de comiterea niciunei infracțiuni. Prezentul dosar penal s-a constituit pe baza denunțurilor formulate din răzbunare și gelozie (față de fosta sa relație) de către fostul director general adjunct, Bogdan Dumitru Dumitrașcu. Este de notorietate faptul că persoana sus-menționată a fost la rândul său cercetată de DNA și a fost trimisă în judecată pentru fapte de corupție (prins în flagrant) și, probabil pentru a beneficia de dispoziții legale favorabile, a formulat mai multe denunțuri împotriva mai multor colegi precum și a subsemnatei.

Sunt, de asemenea, de notorietate tensiunile existente între denunțător și fosta sa relație, precum și amenințările repetate pe care acesta le-a proferat față de mai multe persoane din anturajul său personal. Este regretabil că o persoană care a avut o funcție de o demnitate publică atât de însemnată încearcă să-și regleze atât chestiuni de ordin personal și chestiuni judiciare acute, prin invocarea unor împrejurări nereale la adresa mea și a altor colegi”, susține Mariana Turcescu.

Turcescu n-a răspuns la mesajele ziarului pentru a lămuri ce legătură are cu denunțurile formulate din „răzbunare și gelozie” de Bogdan Dumitrașcu.

Recunoaște denunțul făcut

Acesta din urmă a admis pentru Libertatea că el este autorul denunțului, dar că, înainte de a apela la DNA, ar fi cerut în cadrul instituției să se verifice suspiciunile legate de concursul de la APIA Argeș, fiind ignorat.

„După ce am dat sesizarea pe mail, Pintea (n.r. – directorul APIA) a dictat abuziv celor de la registratură să nu desfacă niciun plic care vine de la mine, să-l ducă la el în birou. N-au făcut niciun demers, nici comisia antifraudă și control intern, nici directorul general, pentru a deschide măcar o anchetă administrativă și a sesiza organele abilitate. Pentru că acolo era domnul Cornel, mâna dreaptă, care s-a și căsătorit cu doamna Pană”, povestește Dumitrașcu.

Fostul director adjunct din APIA insistă că acuzațiile Marianei Turcescu duc discuția în zona de „cancan”, dar mărturisește că crizele de gelozie și relația la care făcea referire au legătură cu fiica proprietarului de service din Pitești, Cristina Dumitrache, la rându-i angajată în APIA, la București. „Am avut într-adevăr o relație”, admite Dumitrașcu.

„A dat înainte cu două săptămâni subiectele pentru examen din cauză că eram eu gelos? Încearcă să paseze vina pe altceva. Sunt gelos pe ea, că nu înțeleg? Ea și adjuncta sunt învinuite și trimise în judecată, și suspendate din funcție de două zile, pentru că au trucat un examen”, a mai spus Dumitrașcu.

Cum a pus mâna pe dovezi

În încheiere, Dumitrașcu a explicat cum au ajuns la el dovezile că Mariana Turcescu se pregătea să aranjeze concursul pentru soția lui Dumitrache, proprietarul de service auto și tatăl colegei sale de la București.

„Știam că APIA Argeș avea o colaborare cu firma domnului Dumitrache Petre (service auto), soțul candidatei Alina Dumitrache și tatăl Cristinei Dumitrache, colega mea de la APIA Central. În 17.02.2021 am fost la APIA Argeș cu activități de serviciu și, la plecare, doamna Turcescu (Pană atunci) m-a întrebat dacă mă văd cu domnul Dumitrache. Răspunzându-i afirmativ, mi-a înmânat un plic A4 nesigilat. În mașină am deschis și am văzut acele subiecte pe care le-am pozat. Am dus plicul domnului Dumitrache, nu am discutat nimic pe subiect. În schimb, am discutat cu Cristina la București și aceasta mi-a spus că tatăl său a reparat mașina directoarei APIA, în urma unui accident, și aceasta nu a plătit reparația de peste 10.000 de lei și asta ar fi compensarea pentru acea reparație. Restul sunt cancanuri”, a precizat Dumitrașcu.

