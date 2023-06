Uriașul complex cu șase reactoare de la Zaporojie – cea mai mare centrală nucleară din Europa – se află sub ocupație încă de când trupele Moscovei au invadat Ucraina, în februarie anul trecut.

„Cel mai înspăimântător este că centrala nucleară Zaporojie a fost minată suplimentar în această perioadă (…) și anume, iazul de răcire a fost minat”, a declarat Kirilo Budanov, șeful Direcţiei principale de informaţii de pe lângă Ministerul ucrainean al Apărării (GUR), la televiziunea națională, fără a furniza dovezi pentru afirmația sa.

Generalul Kirilo Budanov a vorbit și despre distrugerea barajului de la Nova Kahovka.

Resurrected Budanov says Russians deliberately blew up the Kakhovka dam: Russian forces present on the spot were ordered to quickly evacuate 30 minutes before. pic.twitter.com/yVlhyuXiYj — Dmitri (@wartranslated) June 20, 2023

„Acest dezastru artificial provocat de om – un act terorist și un act de ecocid – a fost comis în mod deliberat de Federația Rusă. Toate bârfele și zvonurile conform cărora ar fi putut fi altfel nu sunt adevărate”, a mai spus Budanov, potrivit transcripturilor declarațiilor sale, publicate pe internet.

BUDANOV ON KAKHOVKA DAM EXPLOSION



„This artificial man-made disaster – a terrorist act and an act of ecocide – was deliberately committed by the Russian Federation. All the gossip and rumors that it could have been otherwise are not true.

There are many facts that directly show… — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) June 20, 2023

„Există multe fapte care arată în mod direct cum s-a întâmplat totul. Cel mai interesant lucru este faptul că, cu o jumătate de oră înainte de rupere, o unitate aflată la hidrocentrala de la Kahovka a fost contactată prin radio și i s-a spus să se pregătească foarte repede și să părăsească zona. În același timp, a existat un grup de forțe speciale. Și după aceea, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat”, a continuat șeful GUR.

⚡️Half an hour before the destruction of the Kakhovka HPP, a command to the russian military to leave the territory of the station was recorded over the radio, – the head of the Main Intelligence Directorate of the Defense Ministry of Ukraine, Kyrylo Budanov.



„The most… pic.twitter.com/AHejEMKy0n — FLASH (@Flash_news_ua) June 20, 2023

„Mai există un alt fapt interesant, și anume că toate unitățile forțelor de ocupație ruse care se aflau în apropiere nu știau de fapt că această acțiune va avea loc. Și acest eveniment le-a luat prin surprindere”, a mai suținut șeful spionajului militar ucrainean.

Reuters menționează că a solicitat un comentariu din partea Ministerului rus al Apărării privind acuzațiile lansate de șeful GUR. De altfel, propaganda de la Moscova a susținut că generalul Budanov a fost grav rănit într-un atac rusesc și că s-ar afla în străinătate, pentru îngrijiri medicale, dar imaginile recente, inclusiv intervenția de marți de la televiziunea ucraineană, par să dezmintă aceste informații.

Cele două părți se acuză reciproc de bombardarea sitului nuclear de la Zaporojie și a împrejurimilor sale, iar eforturile internaționale de a stabili o zonă demilitarizată în jurul complexului au eșuat până acum.

