Invitat la podcastul „Aproximativ discuții” de pe YouTube, cu Gojira, George Buhnici a vorbit deschis despre singurul moment în care s-a drogat. A susținut că ar fi putut face asta de foarte multe ori, mai ales în vizitele sale în Amsterdam, acolo unde sunt permise consumarea și vânzarea de droguri ușoare. Totuși, nu s-a întâmplat în capitala Olandei, ci în Los Angeles.

„Eu sunt cel mai plictisitor om… Eu sunt ăla care s-a dus la Amsterdam de nu știu câte ori și nici măcar o dată, unde-i legal, nu am băgat. Am băgat o singură dată, în LA, că acolo vine și îți aduce acasă, ca la Uber… Am băgat și am zis un banc în jumătate de oră. Și, la sfârșitul bancului, eram singur pe terasă și am hotărât să mă culc”, a spus George Buhnici în podcastul lui Gojira.

Jurnalistul a descris întreg momentul, dar și cum s-a simțit după. „Adică, eu când m-am fumat, singura dată când îmi aduc aminte că m-am fumat, în Los Angeles, pe lux, da? Se vedea Hollywood-ul de acolo. S-a fumat că s-a livrat…

Eram cu niște prieteni pe terasă și, la un moment dat, timpul a început să se dilate rău. Știi cum m-a lovit? Când m-a lovit, mi-a tâmpit creativitatea, de aia îmi dau eu seama cum se fac multe filme de la Hollywood. Aia, cred, se fumează sau trag ceva și scriu poantele alea. Așa am scris și eu o scenă de film”, a mai povestit George Buhnici.

A fost reporter la Brașov

În urmă cu ani de zile, George Buhnici a ajuns să fie și cel mai bine plătit corespondent din țară, relatând știri pentru Observatorul de la Antenă: „Dacă se murea în Brașov, eu știam. Eram atât de conectat la serviciile de urgență și filmam atât de multe accidente, încât știam ce se întâmplă la Neurochirurgie, Chirurgie, Ambulanță, Pompieri. (…) Am luat stafilococ în timp ce filmam știri”, a povestit jurnalistul la podcastul HappyFishTV.

S-a stabilit apoi în Capitală pentru a deveni reporter de noapte la Antenă, iar după un an și-a depus CV-ul la PRO TV, continuând să facă investigații cu camera ascunsă. George Buhnici a introdus multe tipologii de investigații care se fac inclusiv în prezent. Din 2011 și până în 2019, a creat singurul segment „iLikeIT” de pe piaţa tehnologiei, timp în care a fost lider de audiență la toate edițiile.

