George Simion a afirmat pe rețelele de socializare, într-o transmisiune pe care a numit-o „Joe Biden de România îşi bate joc de cel puţin jumătate de ţară”, că Nicuşor Dan a fost „pus la Palatul Cotroceni ca să îşi bată joc de democraţia din România”, că PSD este partidul șefului statului și că preşedintele „şi-a trădat propriii alegători”.

„Nu el este preşedintele României, în schimb îşi permite să abuzeze de nişte atribuţii pe care preşedintele României, constituţional, nu le are. Acest Pesedan, Nicuşor Dan, tocmai a anunţat, în această seară, că el nu va pune niciodată nu doar premier nominalizat de AUR, nu doar premier nominalizat de o coaliţie din care să facă parte AUR, nu va lăsa niciodată un guvern, chiar şi minoritar, susţinut de AUR, nu că ar fi vorba de aşa ceva şi ne cunoaşteţi că nu facem blat cu acest sistem. Nicuşor Dan şi-a bătut joc de orice prerogativă care ar trebui să vină în dreptul unui preşedinte de ţară, unui preşedinte al României”, a spus George Simion, potrivit news.ro.

Apoi a adăugat că Nicuşor Dan „vrea să îi ia gâtul lui Bolojan”, dar „nu e în stare nici măcar acest lucru să-l facă”. „Dezbină românii acest Biden de România, care se arată deranjat că l-am făcut paraplegic. Domnul care stă, se uită şi gesticulează în fel şi chip, nu ştiu, la mine la ţară i se zice damblagiu. Nu ştiu dacă poate nega oricine, s-au mai făcut afirmaţii şi este evident că Nicuşor Dan are diferite probleme şi nu este capabil să ne reprezinte, ne face de ruşine. […] El este acolo un individ pus, şi nici măcar nu e vina lui, e vina celor care îl împing să facă această criză şi aceste declaraţii”, a mai spus George Simion.

Nu ştiu dacă e sănătos la cap sau nu. Toate ipostazele în care a fost surprins, toate învârtirile, toate… ne arată nouă, fără să fim medici, că e o problemă cu el, e o problemă serioasă. Şi paraplegia, dacă ni se permite să facem metafore, dacă nu, putem să spunem că e amorţirea, dacă nu, putem să spunem paralizia acestui individ de la Cotroceni costă România. (…) Am spus care este opinia mea. Aţi jignit persoanele paraplegice. Nu! Ei au jignit persoanele paraplegice, ei au jignit persoanele cu dizabilităţi când le-au tăiat banii, nu eu. Ei sunt de vină, nu eu!

George Simion, președinte AUR:

Afirmațiile au venit în contextul în care USR l-a reclamat la CNCD pe George Simion pentru că a folosit termenul „paraplegic” cu referire la Nicușor Dan: „Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care, în loc să se preocupe de criza de la Azomureş, are o problemă cu AUR şi singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări şi că AUR nu trebuie să discute cu celalalte partide. De el promit că mă ocup mâine (n.red. – vineri, 24 aprilie) într-o reacţie publică”.

„Paraplegic” descrie o persoană care are paralizie la nivelul jumătății inferioare a corpului, de regulă picioarele și, uneori, o parte din trunchi. Concret, persoana respectivă nu își poate mișca picioarele, adică are paralizie.

Reamintim că Nicușor Dan și George Simion au fost adversari în turul doi al alegerilor prezidențiale din mai 2025. Nicușor Dan a obținut 6,17 milioane de voturi (53,6%), iar George Simion a fost votat de 5,34 milioane de persoane (46,4%), prin urmare, Dan a devenit președintele României.

Moravurinoi 25.04.2026, 08:11

Asta este esenta ideologiei politice a AUR. Asta e extremismul romanesc: injuraturism ca la el la tara. Noi injuram noi nu gandim

Farfuridi 25.04.2026, 10:39

El este esența oamenilor care l-au votat.Nu are nimic de-a face cu diplomația, nu are tact. A reușit să convingă un electorat în mare parte *** funcțional sa-l voteze.Și acum se bate cu pumnii în piept plin de el, la bază fiind si sondajele care arată partidul lui pe primul loc. Iar cei care au renunțat la guvernare se bucură ca niște cățeluși, dând din codițe si schelaind de plăcere.

