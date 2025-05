„Singurul candidat suveranist”

Se definește drept „singurul candidat suveranist”, dar pentru a câștiga turul doi va trebui să atragă voturile lui Victor Ponta, fostul premier social-democrat devenit susținător radical al „România pe primul loc”. Este puternic pro-NATO, dar intenționează să-l „recruteze” pe marele exclus Călin Georgescu, care este împotriva Alianței.

„Nimeni nu se aștepta la un astfel de succes. Este semnul că românii vor să schimbe guvernul. Vom avea aceeași linie în politica externă ca Italia. Vom adopta aceeași strategie ca Giorgia Meloni”, a declarat liderul AUR.

De fapt, George Simion a uitat faptul că Meloni este o susținătoare declarată a Ucrainei, încă dinainte să fie aleasă.

Dar pe unele teme nu sunteți pe aceeași lungime de undă cu Roma. De exemplu, în ceea ce privește ajutorul acordat Ucrainei.

„Vom fi pe aceeași poziție doar dacă ucrainenii vor respecta drepturile minorităților, pentru că avem jumătate de milion de români acolo și ei nu le respectă drepturile în materie de biserică și școală: vom încerca să impunem acest lucru părții ucrainene. Dar suntem pe aceeași lungime de undă în condamnarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Susținem un NATO puternic și o alianță puternică cu administrația Trump”.

Recomandări Ce înseamnă ca George Simion să devină președinte: România se află în faliment nedeclarat, există riscul să nu se plătească pensiile, leul va cădea

Împotriva reînarmării Europei

Administrația SUA pare să indice că apărarea Europei nu este o prioritate pentru ea. Sunteți în favoarea planului de reînarmare al UE?

„Voi vota împotriva reînarmării Uniunii Europene, deoarece pentru scopuri militare avem NATO și nu este nevoie să creăm o nouă formă de alianță militară”.

Dar președintele Donald Trump a solicitat o apărare mai puternică la nivel european. Nu îl urmați în această privință?

„Nu. În opinia mea, președintele Trump a invitat toate țările europene să fie parteneri serioși în cadrul NATO. Multe dintre cele 42 de țări nu contribuie în mod adecvat. NATO este vitală pentru România, pentru Polonia, pentru statele baltice din cauza Rusiei”.

„Da, Rusia este un pericol”

Este Rusia un pericol?

«Da, Rusia este un pericol. Dar pericolul cel mai mare este să avem două blocuri geopolitice separate, să avem Uniunea Europeană și Statele Unite ca adversari. Obiectivul nostru în cadrul ECR (grupul europarlamentar al Conservatorilor și Reformiștilor, din care face parte și Fratelli d’Italia, n.r.) și în calitate de președinte al României (dacă va fi confirmat în turul al doilea, n.r.) este să menținem unitatea lumii libere, să menținem relațiile transatlantice, exact așa cum susține Giorgia Meloni”.

Recomandări Cătălin Predoiu a fost desemnat premier interimar de Ilie Bolojan

La un pas de colaps

La Constanța, președintele unui partid local de extremă dreapta ne-a spus că mulți negaționiști ca el au votat pentru dumneavoastră. Vă deranjează acest lucru?

„Cred că este jenant și nebunesc să nu recunoști ceea ce s-a întâmplat. Holocaustul a fost una dintre cele mai mari tragedii din istoria mondială”.

Cum intenționați să «faceți din România o țară mare din nou»?

„Investind și concentrându-ne asupra economiei noastre, suntem la un pas de colaps. Trebuie să reducem impozitele. Trebuie să reducem birocrația. Avem nevoie de o reformă a statului”.

Ce fel de reformă?

„Trebuie să reducem numărul de primării, de exemplu. Avem 1.300 de primării și primari în România. Și avem un plan de a le reduce cu două treimi. Un alt aspect important este reindustrializarea țării noastre, să începem să producem mai mult aici. Avem foarte multe minerale. Avem petrol și gaze naturale în Marea Neagră. Avem aur, cupru, sare. Avem toate elementele din tabelul periodic al lui Mendeleev. Avem pământuri rare, care sunt acum un subiect foarte popular. Așadar, trebuie să creăm locuri de muncă bine plătite, exploatând această bogăție”.

„Nu am relații cu Moscova(…), îi consider criminali”

Recomandări De sub Palatul Parlamentului se fură cablurile de curent electric pentru cupru, iar poliţia a pus camere video în catacombe. Ce pedepse au primit hoţii prinşi în flagrant delict

Salvini a fost printre primii care v-au felicitat pe Twitter, în timp ce numărarea voturilor era încă în curs…

„Și Giorgia Meloni m-a felicitat pe WhatsApp. Mă consult adesea cu ea cu privire la strategiile noastre politice la nivelul ECR„.

Și din Washington și Moscova?

„Am primit un mesaj de la Departamentul de Securitate Internă al SUA. Nu am relații cu Moscova și nu vreau să am, pentru că îi consider criminali”.

Urmărește în fiecare zi seria de materiale dedicate finalei prezidențiale – „Nicușor Dan vs George Simion”!

Urmărește-ne pe Google News