Întrebat cum vede măsura potrivit căreia accesul în sectorul HORECA se va face pe baza certificatului de vaccinare, George Simion a spus că i se pare discriminatorie. A explicat și de ce.

„Eu mi-am făcut un test de anticorpi. M-am dus vineri și mi l-am făcut, să văd dacă am anticorpi, și ghiciți ce? Am anticorpi la COVID-19. Înseamnă că am fost asimptomatic. Am trecut prin boală. Nu știu când am avut boala, dar cert este că am anticorpi. Eu dacă am anticorpi în momentul ăsta, care sunt mult mai buni decât cei provocați de vaccin, de ce m-aş vaccina și de ce vrea domnul Florin Cîțu să mă discrimineze? Adică să nu îmi permite accesul în restaurant când am anticorpi. Și de ce vrea domnul Cîţu o să distrugă acele restaurante și acele terase?”, a declarat el la Antena 3.

Simion a ţinut să clarifice o declaraţie recentă conform căreia nu s-a vaccinat şi nu se va vaccina pentru că este sănătos şi nu simte pericolul.

„Nu sunt antivaccinist! Sunt pentru alegerea fiecăruia de a se vaccina. În momentul ăsta, ce face Florin Cîțu este o inepție. A și jignit 70% dintre români, i-a făcut analfabeți funcționali, conform testelor Pisa. Aparent, cei care nu trec testele Pisa nu se vaccinează, o aberație, o gogomănie”, a ținut Simion să sublinieze.

